MPSC Update: MPSC चा मोठा निर्णय! 11 हजार जागांची वाढ; तलाठ्यांच्या किती जागा? परीक्षा कधी? नव्याने अर्ज कधी करता येणार?

MPSC 11000 additional vacancies latest notification: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 मधून भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या पदांमध्ये वाढ करून आता एकूण 16,717 रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. याबाबतची माहिती आयोगाने नव्या शुद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे..राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर करताना महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 संदर्भात काही शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार, आयोगाला प्राप्त झालेल्या मागणीपत्राच्या आधारे एकूण 16,717 पदे भरण्याबाबतचे शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे..वयवाढ आणि नवीन अर्जतसेच, शासन सेवेत प्रवेशासाठी निर्धारित कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ गट-क परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांना मिळणार आहे. वाढीव पदसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना नव्याने अर्ज किंवा विकल्प सादर करण्याची संधीही देण्यात येणार आहे. यासाठी 13 ते 27 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..कोणती पदे आणि किती जागानवीन शुद्धिपत्रकानुसार, एकूण 25 प्रशासकीय विभागांमधील 16,717 पदांची भरती केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक 3,966 पदे लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील 3,911 पदांचा समावेश आहे. तर सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी पदांच्या जागांची संख्या आता 1,840 झाली आहे.विशेष म्हणजे, नव्या शुद्धिपत्रकात MPSC ने गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 अंतर्गत समाविष्ट विविध पदांचा आणि संवर्गांचा सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय एकत्रित तपशील दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पदासाठी आरक्षणानुसार उपलब्ध असलेल्या जागांची माहिती उमेदवारांना मिळणार आहे..परीक्षा कधी?महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नवीन शुद्धिपत्रक जाहीरातीनुसार, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ही दिनांक 24 जानेवारी 2026 रोजी ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. यासोबतच गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अर्ज करण्याची तारीखही वाढविण्यात आली आहे..अर्ज कुठे करणार?तलाठी तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर -तुम्ही MPSC च्या https://mpsc.gov.in/home या लिंकवर जाऊन जा.त्यात ONLINE FACILITIES पर्यायावर क्लिक करून Online Application System पर्याय निवडा.त्यानंतर तुम्ही याआधी MPSC आयोगाच्या वेबसाइटवर लॉगिन केलं नसेल तर New User Registration पर्याय निवडून माहिती भरा.याआधी तुमचे Registration असेल तर Login करा.तुम्ही Log In केल्यानंतर Online Application पर्याय निवडा. त्यात महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 निवडा आणि फॉर्म भरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.