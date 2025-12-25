महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Exam Update: MPSC कडून उत्तरपत्रिकेची नवी रचना जाहीर; जाणून घ्या काय बदलले आहे

MPSC Exam Update: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपल्या बहुपर्यायी परीक्षांसाठी उत्तरपत्रिकेत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. हे नवे नियम १ मार्च २०२६ पासून लागू होणार आहेत
MPSC Exam Changes Answersheet Formate: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या वस्तूनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये महत्वाचे बदल केले आहेत. याबाबतचे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे. हे सर्व नवीन नियम १ मार्च २०२६ नंतर होणाऱ्या सर्व परीक्षांना लागू होणार आहे.

