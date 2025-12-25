MPSC Exam Update: MPSC कडून उत्तरपत्रिकेची नवी रचना जाहीर; जाणून घ्या काय बदलले आहे

MPSC Exam Changes Answersheet Formate: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या वस्तूनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये महत्वाचे बदल केले आहेत. याबाबतचे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे. हे सर्व नवीन नियम १ मार्च २०२६ नंतर होणाऱ्या सर्व परीक्षांना लागू होणार आहे. .उत्तरपत्रिकेची नवी रचनाआयोगाच्या मानते आता उत्तरपत्रिका दोन भागांत होणार आहेत.भाग १ : फक्त प्रश्नांची उत्तरे नोंदवण्यासाठीभाग २ : उमेदवाराचे नाव, बैठक क्रमांक, विषय संकेतांक, प्रश्नपत्रिका क्रमांक व स्वाक्षरी यांसारखी वैयक्तिक माहितीपरीक्षा संपल्यानंतर हे दोन्ही भाग वेगळे केले जातील. त्यामुळे उत्तरपत्रिकेच्या तपासणीत अधिक गोपनीयता राहील अशी माहिती आयोगाने दिली आहे..Kashmiri Pheran: लोकल ते ग्लोबल ओळख बनलेला काश्मिरी फेरन, वाचा कसा बनतो आणि काय आहे त्याची खासियत.आता चारऐवजी पाच पर्यायआता प्रत्येक प्रश्नाला पाच पर्याय असतील.प्रश्न सोडवायचा नसेल तर पाचवा पर्याय निवडणे बंधनकारक आहे.प्रत्येक प्रश्नासाठी पाचपैकी एक तरी वर्तुळ रंगवणे आवश्यक आहे.एकही पर्याय निवडला नाही तर २५ % (१/४) गुण वजा केले जातीलबैठक क्रमांकात बदलबैठक क्रमांक आता ८ ऐवजी ७ अंकी असेलहा क्रमांक संबंधित जाहिरातीच्या संपूर्ण निवड प्रक्रियेसाठी कायमस्वरूपी राहीलनेगेटिव्ह मार्किंग अधिक कडकखालील चुका झाल्यास प्रत्येक प्रश्नामागे २५% (१/४) गुण वजा केले जातील:चुकीचे उत्तरकोणताही पर्याय न निवडणेएकापेक्षा जास्त पर्याय निवडणेखाडाखोड किंवा दुरुस्ती करणेगुण अपूर्णांकात आले तरी ते जसेच्या तसे ठेवले जातील..उत्तरपत्रिका कधी अवैध ठरेल?खालील चुका झाल्यास उत्तरपत्रिका अवैध ठरू शकते:ठराविक ठिकाणी स्वाक्षरी न करणेकाळ्या बॉल पॉईंट पेनशिवाय इतर पेन वापरणेअनावश्यक चिन्हे किंवा मजकूर लिहिणेप्रश्नपत्रिका क्रमांक न लिहिणेQR कोड किंवा टाइमिंग ट्रॅक खराब करणे.Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज.नियमांची अंमलबजावणीहे सर्व नवीन नियम आणि सुधारित उत्तरपत्रिका पद्धत १ मार्च २०२६ पासून होणाऱ्या सर्व MPSC परीक्षांसाठी लागू असेल.उमेदवारांच्या मार्गदर्शनासाठी सविस्तर सूचना उत्तरपत्रिकेच्या कार्बनलेस प्रतीच्या मागील बाजूस दिल्या जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.