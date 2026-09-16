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MPSC Paper Leak : एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी; अभिजीत दिपकेंचं उमेदवारांना आंदोलनाचं आवाहन

एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र झाली आहे. CJP संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी नागपुरात विद्यार्थ्यांना आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन केले.
CJP Demands MPSC Chairman Vivek Bhimanwar’s Resignation

CJP Demands MPSC Chairman Vivek Bhimanwar’s Resignation

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी नागपुरात एमपीएससी उमेदवारांना संबोधित करताना आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन केले.

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