MPSC Paper Leak : एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी; अभिजीत दिपकेंचं उमेदवारांना आंदोलनाचं आवाहन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी नागपुरात एमपीएससी उमेदवारांना संबोधित करताना आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन केले. .दिपके यांनी एमपीएससीमधील कथित गैरप्रकारांसोबतच वाहनांच्या नवीन नंबर प्लेट, सीमा नाक्यांवरील टोल वसुली आदी मुद्द्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी भीमनवार यांच्यावर यापूर्वी करण्यात आलेल्या विविध आरोपांचा संदर्भ देत त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अथवा तपास यंत्रणांकडून दोष सिद्ध झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही..एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक (Drug Inspector) भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीप्रकरणी आयोगाने भरती प्रक्रिया रद्द केली असून, पोलिस तपास सुरू आहे. या प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांकडून अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. .MPSC Paper Leak : ‘पुरावा दिल्यास क्षणभरही पदावर राहणार नाही’; एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार.दरम्यान, विवेक भीमनवार यांनी पेपरफुटीचा प्रकार आपण पदभार स्वीकारण्यापूर्वीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये अध्यक्षपदाची शपथ घेतली असून मार्चमध्ये पदभार स्वीकारला, तर संबंधित पेपरफुटीची घटना जानेवारीमध्ये घडल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, आरोप सिद्ध करणारा पुरावा दिल्यास पदावर राहणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. .MPSC Paper Leak : ...'मग माझा राजीनामा का मागता?' पेपरफुटीवरुन 'एमपीएससी'चे अध्यक्ष विवेक भीमनवारांचे खुले पत्र.दिपके यांनी विद्यार्थ्यांना राज्यभरातील उमेदवारांशी संपर्क साधून एकाच ठिकाणी आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. नागपूर, अमरावती किंवा छत्रपती संभाजीनगर यापैकी ठिकाण निश्चित करण्याबाबत चर्चा करण्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थ्यांनीच करावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. .तसेच, सोशल मीडियावर सक्रिय होऊन एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे व्हिडीओ आणि मोहिमा राबवण्याचे आवाहन दिपके यांनी केले. 24 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास व्यापक आंदोलन करण्याचा इशारा CJPकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.“भीमनवार राजीनामा द्या” अशा घोषणा देत दिपके यांनी विद्यार्थ्यांनी एकजूट दाखवण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.