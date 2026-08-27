MPSC Paper Leak : पेपरफुटीला लव्ह स्टोरी नाही, सत्ताधारी जबाबदार; काँग्रेस नेत्याचा गंभीर आरोप

MPSC Paper Leak Case : एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असून आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा पेपर लव्ह स्टोरीमुळे फुटलेला नाही, तर यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला..एमपीएससीच्या वर्ग-१ आणि वर्ग-२च्या अनेक पदांवर सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी आयोगाला स्वच्छ करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तसेच एमपीएससीच्या अध्यक्षांची पार्श्वभूमी तपासण्याची मागणी त्यांनी केली. एमपीएससी अध्यक्ष आरटीओ विभागातून सेवानिवृत्त झालेले असल्याने त्यांच्या प्रशासकीय पार्श्वभूमीचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. परीक्षा पारदर्शक झाल्या तरच राज्यातील लाखो तरुणांचा आयोगावरील विश्वास कायम राहील, असेही त्यांनी नमूद केले..एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. वर्ग-३ आणि वर्ग-४च्या भरतीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यास गैरप्रकाराला आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला. आरोग्य विभागातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ पदांच्या नियुक्त्यांची जबाबदारी एमपीएससीकडे सोपवण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..MPSC चा पेपर कसा फुटला? प्रेमात बिनसलं अन् प्रियकरानेच आयोगाला केला ई-मेल... प्रेमापासून ब्रेकअपपर्यंतची धक्कादायक कहाणी .राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारावरही वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती न देणे, त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होणे आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अनेक पदे रिक्त राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात एमपीएससीमधील संबंधित अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एमपीएससीमधील गैरप्रकारांची चौकशी करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.