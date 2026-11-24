महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्यांना ७ ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, किमान १० कोटी रुपयांचा दंड आणि संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याची शिफारस राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने केली आहे. तसेच अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्तावही समितीने दिला आहे..वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भरती परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेऊन आपला दुसरा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसटीएफ) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय परीक्षा केंद्रांची स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्यासाठी 'व्हेन्यू बँक' तयार करणे आणि परीक्षा केंद्रांच्या व्यवस्थापनात जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव आहे..MPSC Group C Exam : एमपीएससी गट-क परीक्षार्थींना दिलासा; आरक्षणाचे दावे बदलता येणार, नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही.समितीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) उमेदवारांसाठीही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. परीक्षा रद्द झाल्यास उमेदवारांना भरलेले संपूर्ण परीक्षा शुल्क परत द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच उत्तरतालिकेवर घेतलेला आक्षेप योग्य ठरल्यास त्यासाठी भरलेले शुल्कही उमेदवारांना परत देण्याची शिफारस आहे..एमपीएससीच्या गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील रिक्त पदांची संख्या वाढवून १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याचा प्रस्तावही समितीने दिला आहे. याशिवाय सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची एकवेळ सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि उमेदवारांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ४ सप्टेंबर रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. यापूर्वी समितीने अंतरिम अहवाल सादर करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी उपाय सुचवले होते..MPSC Scam: आयोगाचे दोन सदस्य चौकशी समितीच्या रडार वर? तुकाराम मुंढे काय कारवाई करणार?.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीच्या शिफारशींची माहिती दिली. परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदा अधिक कठोर करण्याबाबत समितीने सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले."आगामी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा आणण्याचा आणि त्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.