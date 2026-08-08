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MPSC Exam 2024: राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ची ‘एसआयटी’ चौकशी करा, गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्रकार परिषदेत मागणी

MPSC Rajyaseva Exam 2024 Controversy: राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मधील ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील कथित त्रुटींवर गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली.
MPSC Exam 2024

MPSC Exam 2024

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी झाल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करावी, तसेच संपूर्ण निवड प्रक्रिया पूर्वपरीक्षेपासून नव्याने राबवावी, अशी मागणी ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.

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