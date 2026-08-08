MPSC Exam 2024: राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ची ‘एसआयटी’ चौकशी करा, गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्रकार परिषदेत मागणी

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी झाल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करावी, तसेच संपूर्ण निवड प्रक्रिया पूर्वपरीक्षेपासून नव्याने राबवावी, अशी मागणी ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली..मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्टला दिलेल्या अंतरिम आदेशाचा संदर्भ देत सदावर्ते म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने संबंधित दहा टक्के जागा अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवून रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटी अधोरेखित झाल्या असून, पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट होते.’’.US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.बाधित विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी भरती प्रक्रिया पूर्वपरीक्षेपासून नव्याने राबवावी, तसेच एमपीएससीचे अध्यक्ष भीमनवार यांनी कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक दबावाला बळी न पडता विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही सदावर्ते यांनी यावेळी केले. गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या राजकीय झोळीपुरतेच बोलावे. मी कोणाचाही बांधलेला नाही; जिथे गरिबांवर आणि आरक्षणावर अन्याय होईल, तिथे मी ठामपणे उभा राहीन, ’’ अशा शब्दांत त्यांनी पाटलांना प्रत्युत्तर दिले..Kisan Credit Card: शेतकऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत कर्ज! कोणती बँक देते सर्वात स्वस्त कर्ज? पात्रता, व्याजदर आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती....तर उच्च न्यायालयात जाणार‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) संस्थेला निधी मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असून, गरज पडल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ॲड. सदावर्ते यांनी सांगितले.केवळ ‘सारथी’ला झुकते माप देऊन चालणार नाही. ‘बार्टी’ आणि ‘अमृत’च्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात शासन निर्णयाचा आधार घेऊन आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, ’’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.