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MPSC Recruitment : एमपीएससीच्या कारभारावर आक्षेपांचा पाऊस ; नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल ; व्ही. राधा यांची माहिती

Over 18,000 Emails Received on MPSC Recruitment Process : एमपीएससीची भरती प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि पेपरफुटीबाबत उच्चस्तरीय समितीला १८ हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले आहेत.
MPSC Recruitment

MPSC Recruitment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : एमपीएससीची भरती प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि पेपरफुटीच्या घटनांबाबत आक्षेप, तक्रारी व सूचनांचे तब्बल १८ हजारांहून अधिक ई-मेल उच्चस्तरीय समितीला प्राप्त झाले आहेत. त्यात नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल प्राप्त झाल्याची टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

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