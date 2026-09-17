MPSC Recruitment : एमपीएससीच्या कारभारावर आक्षेपांचा पाऊस ; नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल ; व्ही. राधा यांची माहिती

नागपूर : एमपीएससीची भरती प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि पेपरफुटीच्या घटनांबाबत आक्षेप, तक्रारी व सूचनांचे तब्बल १८ हजारांहून अधिक ई-मेल उच्चस्तरीय समितीला प्राप्त झाले आहेत. त्यात नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल प्राप्त झाल्याची टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..पेपरफुटीला आळा आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणेसाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. विभागनिहाय दौऱ्याअंतर्गत या समितीने आज नागपूर विभागातील परीक्षार्थ्यांसोबत प्रत्यक्ष संवाद साधला. सुमारे ४०० विद्यार्थी व परीक्षार्थींनी सूचना, तक्रारी आणि उपाययोजना मांडल्या. तत्पश्चात व्ही. राधा यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, सर्व सूचनांचा अभ्यास करून अहवालात सूचना, तक्रारी, आक्षेपांचा समावेश करण्यात येईल. ३० सप्टेंबरला संवाद प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांत.Asian Games Nagoya : भारतीय खेळाडूंच्या आगमनात अडथळे ; आशियाई क्रीडा स्पर्धा ; खेळाडूंना क्रुझवरील रूम्स मिळण्यासाठी कसरत.अहवाल सादर केला जाणार आहे. पेपरफुटी व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी एसआयटी करीत असून, उच्चस्तरीय समितीचे काम परीक्षा व भरती प्रक्रियेत सुधारणा आणि सुसूत्रता आणण्यापुरते असल्याचे राधा यांनी स्पष्ट केले. समितीचे सदस्य पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, समितीचे सदस्य सचिव व पदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी, आयआयटीचे, जेईईच्या कोअर कमिटीचे सदस्य व आयआयटीच्या यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यावेळी उपस्थित होते..परीक्षा ऑफलाइनच राहणार परीक्षा पद्धतीचा दर्जा, नियमित वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेतील चुका टाळण्यासाठी योग्य तपासणी व्यवस्था, पदभरतीतील सातत्य, निवडीनंतर वेळेत नियुक्ती आणि तक्रार निवारण यंत्रणा याबाबत विद्यार्थ्यांनी ठोस सूचना केल्या. अनेक परीक्षार्थ्यांनी पाच वर्षे अभ्यास करूनही जागा निघत नसल्याने तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पेपरफुटी व अन्य अडचणींमुळे मेहनत वाया जात असल्याची व्यथा मांडली. परीक्षा ऑफलाइनच राहणार असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. ऑप्टिंग-आऊट पद्धतीत स्पष्टता, तांत्रिक पदांची भरती आणि आयोगातील मनुष्यबळ वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली..Pune Beed Train: पुणे-बीड प्रवास आता सात तासांत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते आज रेल्वेसेवेचा प्रारंभ; असे आहे वेळापत्रक .प्रमुख मागण्या परीक्षापद्धत दर्जात्मक असावी परीक्षेचे नियमित वेळापत्रक असावे प्रश्नपत्रिकेतील चुका सुधारून गुण पद्धतीची योग्य पध्दत अंमलात आणावी ऑप्टिंग आऊट पद्धतीत स्पष्टता असावी शासनाने निकाल लागल्यावर ३ महिन्यांत नियुक्ती द्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.