MPSC भरती प्रक्रियेत सुधारणा; संयुक्त परीक्षा योजनेत १८ सेवा, ९३ संवर्ग

विविध शासकीय पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, यासाठी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्याने १८ सेवा व ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. तसेच 'निपुण सेतू पोर्टल' सुरू करण्यात येणार आहे..विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या 'व्हिजन डॉक्युमेंट'नुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ३३ विभागांत सुमारे ११० आस्थापनांत तीन हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात एक हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे नेमक्या परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे..भरतीतील सुधारणाविविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांत बदल.यापुढे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू नाही.सहा सेवांतील एकूण ५७ संवर्गांत पदभरती केली जाते.सुधारणेनंतर ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश.संयुक्त परीक्षांचे सुसूत्रीकरण..सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा.गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान करण्यासाठी त्यांचे 'प्रशासकीय संवर्ग गट' आणि 'तांत्रिक संवर्ग गट' असे वर्गीकरण.नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरणार.अनावश्यक संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग म्हणून घोषित. याऐवजी 'एआय'ची जाण असलेली पदे निर्माण करण्याचा विचार.