MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच

कोपरगावच्या एका साध्या घरातली यशोगाथा आज संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रेरणा देत आहे. उषा गंगाधर पवार या तरुणीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करून क्लास 1 अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. हलाखीच्या जीवनातून मार्ग काढताना तिने दाखवलेली जिद्द आणि कुटुंबाचा त्याग पाहून डोळे पाणावतील. हे यश केवळ वैयक्तिक नाही, तर गरीब कुटुंबांसाठी आशेचा किरण आहे..(Usha Pawar MPSC Success Story).उषा सुभाषनगर परिसरात राहते. लहानपणीच वडिलांचं निधन झालं आणि कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. आई अहिल्याबाई पवार यांनी हा भार उचलला. त्या सफाई कामगार म्हणून राबल्या. सकाळी लवकर उठून घर साफ करणे, रस्ते झाडणे असा त्यांचा दिनक्रम. मिळेल ते काम करून त्यांनी चार भिंतींचा संसार सांभाळला. उषाचा भाऊ ज्ञानेश्वर यानेही हातभार लावला. तो रस्त्यावर बूट पॉलिश करायचा. (Usha Pawar mpsc Kopargav) बहिणीच्या पुस्तकांसाठी, फी भरण्यासाठी त्याने स्वतःच्या बालपणाचा त्याग केला. आईचा घाम आणि भावाचे कष्ट हे उषाच्या अभ्यासाचं खरं इंधन बनले. रात्री उशिरापर्यंत दिवा लावून अभ्यास करणारी उषा कधी थकली नाही. "आई-भावाच्या त्यागाला वाया जाऊ देणार नाही," असा निर्धार तिच्या मनात ठाम होता..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.गुरुवारी सायंकाळी MPSC निकाल जाहीर झाला. उषाचं नाव यादीत दिसताच घरात आनंदाची लाट उसळली. तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले. हे अश्रू यशाचे नव्हे, तर कुटुंबाच्या परिश्रमाचं फळ होते. सुभाषनगर ते संपूर्ण कोपरगाव शहर आनंदात न्हाऊन निघालं. शेजारी, मित्र, नागरिकांनी उषाच्या घरी गर्दी केली. अभिनंदनाच्या शुभेच्छांनी घर भरून गेलं. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आणि पोलीस उपनिरीक्षक संदीप सोन्ने यांनी तिचा विशेष सत्कार केला. फुले, शाल, सन्मानपत्र देऊन तिचं कौतुक केलं.(Usha Pawar Kopargaon MPSC Topper).8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा.उषा भावनिक होऊन म्हणाली, "हे यश माझं एकट्याचं नाही. आईच्या घामाचं आणि भावाच्या कष्टाचं हे सोनं आहे. त्यांनी मला शिकवलं की, गरीबी ही नियती नाही, तर आव्हान आहे. मी प्रामाणिकपणे सेवा करून त्यांची परतफेड करेन." तिच्या शब्दांत कृतज्ञता आणि अभिमान होता. उषाची ही कहाणी हजारो होतकरू तरुणांना सांगते की कष्ट, त्याग आणि इच्छाशक्ती असतील तर कोणतीही अडचण थांबवू शकत नाही. सफाई कामगार मातेची मुलगी अधिकारी बनली, हे चित्र समाजाला नवी ऊर्जा देतं. कोपरगावचा हा अभिमान फक्त एका गावापुरता मर्यादित न राहता आता महाराष्ट्राचा अभिमान झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.