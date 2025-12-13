महाराष्ट्र बातम्या

Soybean MSP : आधारभूत किमत खरेदीत शेतकऱ्यांवर अन्याय नको; आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी अधिवेशनात मांडली ठाम भूमिका!

MLA Sanjay Kute : आधारभूत किमत खरेदीतील कडक ग्रेडिंग अटींमुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय थांबवण्यासाठी आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी अधिवेशनात ठाम भूमिका मांडत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
MLA Sanjay Kute Raises MSP Procurement Issue in Assembly

MLA Sanjay Kute Raises MSP Procurement Issue in Assembly

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संग्रामपूर : शासनाच्या आधारभूत किमत खरेदी केंद्रांवरील कडक अटी, तसेच ग्रेडिंगमधील अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या विषयावर दै. सकाळने सातत्याने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष दिले असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी अधिवेशनात ठाम भूमिका मांडली.

Loading content, please wait...
sanjay kute
msp
agricultural dispute
winter session
Farmer Rights and Issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com