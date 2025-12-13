Soybean MSP : आधारभूत किमत खरेदीत शेतकऱ्यांवर अन्याय नको; आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी अधिवेशनात मांडली ठाम भूमिका!

संग्रामपूर : शासनाच्या आधारभूत किमत खरेदी केंद्रांवरील कडक अटी, तसेच ग्रेडिंगमधील अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या विषयावर दै. सकाळने सातत्याने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष दिले असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी अधिवेशनात ठाम भूमिका मांडली..राज्यात यंदा प्रथमच आधारभूत किमत खरेदी योजनेत सोयाबीनची खरेदी करताना कडक ग्रेडिंग अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. हार्वेस्टरमुळे माती लागलेला किंवा डिसकलर झालेला माल नाकारला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन परत पाठवले जात आहे. परिणामी बाजारभावात अचानक घसरण झाली असून, केंद्रावरून माल नाकारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांसमोर खाजगी व्यापाऱ्यांशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही..Pune Health : कर्करोग निदानासाठी पुणेकरांना मोठा दिलासा; महापालिकेचे पेट स्कॅन सेंटर सुरू; खासगी रुग्णालयांपेक्षा निम्म्या खर्चात!.आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र, सोयाबीन खरेदीतील या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जळगाव जामोद केंद्रावर एका शेतकऱ्याने संतापाच्या भरात सोयाबीनसह आत्मदहन करण्याची भाषा केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा वृत्तांत सकाळ च्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आला होता..या सर्व घडामोडींची दखल घेत हिवाळी अधिवेशनातील आठवडा पुरवणी प्रस्तावावर बोलताना आमदार डॉ. कुटे यांनी हा विषय अत्यंत पोटतिडकीने मांडला. केंद्रावरून शेतकऱ्यांचा माल परत पाठवला जाणे हे अत्यंत दुःखद असल्याचे सांगून, नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता ठेवून जास्तीत जास्त सोयाबीनची खरेदी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली..शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रश्नावर मुख्यमंत्री व शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे आणि आधारभूत किमत खरेदीतून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय थांबवावा, अशी आग्रही मागणी आपण मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचे आमदार डॉ. कुटे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.