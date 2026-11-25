Mumbai: एसटीने प्रवास करताना स्मार्ट कार्डमध्ये गरजेपेक्षा जास्त पैसे भरावे लागतात, अनेकदा रिचार्जच्या रकमेतील काही पैसे शिल्लक राहतात, अशी अडचण आता कमी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) रिचार्जच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यापुढे कार्डमध्ये ५० रुपयांच्या पटीतच रिचार्ज करण्याची अट राहणार नाही. प्रवाशांना आता ५ रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येणार आहे. .त्याचबरोबर प्रत्येक रिचार्ज व्यवहारावर आकारले जाणारे ११.८० रुपयांचे एजंट कमिशनही रद्द करण्यात आले आहे. या बदलांचा विशेष फायदा महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेतील सवलतधारकांना होणार आहे. ग्रामीण भागात कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाही यामुळे दिलासा मिळेल..Pune Bopdev Ghat Accident Breaking : पुण्यातील बोपदेव घाटात भीषण अपघात! भरधाव आयशर टेम्पो बस स्टॉपवरील विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात शिरला; २ जणांचा मृत्यू तर ३ गंभीर.आता ५ रुपयांपासून रिचार्जची सुविधायापूर्वी NCMC कार्डमध्ये ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करावे लागत होते. त्यामुळे काही प्रवाशांना प्रत्यक्ष प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे कार्डमध्ये जमा करावे लागत होते. उदाहरणार्थ, प्रवासासाठी १५ किंवा २० रुपये पुरेसे असले, तरी रिचार्जसाठी ५० रुपये भरावे लागत होते. परिणामी, उर्वरित रक्कम कार्डमध्येच शिल्लक राहत होती. नव्या नियमानुसार आता ५, १०, १५, २०, २५ अशा पाच रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल. त्यामुळे प्रवाशांना आपल्या प्रवासाच्या गरजेनुसारच पैसे जमा करता येणार आहेत..११.८० रुपयांचे कमिशन रद्दNCMC कार्ड रिचार्ज करताना यापूर्वी अधिकृत एजंटला प्रत्येक व्यवहारामागे ११.८० रुपये कमिशन दिले जात होते. त्यामुळे कार्डमध्ये जमा होणारी प्रत्यक्ष रक्कम आणि प्रवाशाने भरलेली रक्कम यामध्ये फरक पडत होता. या अतिरिक्त शुल्काबाबत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन महामंडळाने कमिशनची तरतूद रद्द केली आहे. अधिकृत एजंट आणि एसटी वाहकांकडून रिचार्जसाठी एकसमान शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, व्यवहारावर नियमानुसार लागू होणारे कर कायम राहणार आहेत..BHIM ॲपमधूनही करता येणार रिचार्जप्रवाशांना आता BHIM ॲपच्या माध्यमातूनही NCMC कार्ड रिचार्ज करता येणार आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेला QR कोड स्कॅन करून पाच रुपयांच्या पटीत रिचार्जची रक्कम भरता येईल. याशिवाय एसटी बसमधील वाहक, बसस्थानकांवरील टॉपअप काउंटर आणि अधिकृत एजंट यांच्याकडूनही रिचार्ज करता येणार आहे..Pune Court Attack: शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाचा बदला? २०२५ मध्ये नेमकं काय घडलं होतं? मंदार किवळेवर हल्ला, भावाने घेतला भावाचा बदला?.१.४७ कोटी प्रवाशांची नोंदणीएसटी महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार, २३ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे १ कोटी ४७ लाख सवलतधारकांनी NCMC कार्डसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १ कोटी २९ लाख कार्ड सक्रिय झाली आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंतही कार्ड पोहोचविण्याचे महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे. NCMC कार्डच्या माध्यमातून सवलतींचा लाभ अधिक पारदर्शकपणे देणे, रोख व्यवहार कमी करणे आणि प्रवाशांच्या सवलतींची डिजिटल नोंद ठेवणे हा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे.