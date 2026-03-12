MSRTC Recruitment : खूशखबर! एसटी महामंडळात 17 हजार पदांची 'महाभरती'; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली मोठी अपडेट

MSRTC Recruitment 2026 Maharashtra : राज्यातील परिवहन महामंडळात (Maharashtra State Road Transport Corporation ST) लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली. .एकूण १७ हजार ४८२ पदांसाठी महाभरती केली जाणार असून या भरती प्रक्रियेत सध्या काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळात सध्या चालक आणि वाहक पदांवर मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. प्रवाशांची सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ही भरती आवश्यक आहे..Teacher Recruitment 2026 : सरकारी शाळा, महाविद्यालयात 15 हजार शिक्षकांची लवकरच भरती; शिक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा विचार होणारचालक व वाहक पदांच्या भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच नियमित भरती करताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..दरवर्षी पाच हजार नवीन बस खरेदीचा प्रस्तावएसटीची सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी सुमारे पाच हजार नवीन बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी तीन हजार बसच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून Tata Motors या कंपनीला सुमारे २१०० बस पुरवठ्याचा आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली..Global Oil Shortage Reasons : सर्वांत मोठा तेलसाठा खुला होणार! ऊर्जासंस्था देणार 40 कोटी बॅरल; वाचा काय आहे 'आयईए'चा प्लॅन?.'प्रवाशांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध'मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असले तरी प्रवाशांना विविध सवलती देण्याचे सामाजिक दायित्व सरकार पार पाडत आहे. महिलांसाठी ५० टक्के भाडे सवलत, तसेच ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास यांसारख्या योजना सुरू आहेत. याशिवाय, विधानमंडळ सदस्य आणि पत्रकारांनाही काही प्रमाणात प्रवास सवलती दिल्या जातात. या सर्व सुविधा देताना एसटीवर आर्थिक ताण येत असला तरी प्रवाशांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.