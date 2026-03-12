महाराष्ट्र बातम्या

MSRTC Recruitment : खूशखबर! एसटी महामंडळात 17 हजार पदांची 'महाभरती'; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली मोठी अपडेट

Maharashtra Government Plans 17,482 Job Openings in ST Corporation : महाराष्ट्र एसटी महामंडळात १७,४८२ पदांसाठी मोठी भरती होणार असून चालक व वाहक पदांसाठी ही संधी आहे.
MSRTC recruitment 2026 driver conductor jobs

MSRTC recruitment 2026 driver conductor jobs

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

MSRTC Recruitment 2026 Maharashtra : राज्यातील परिवहन महामंडळात (Maharashtra State Road Transport Corporation ST) लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली.

Loading content, please wait...
driver
Bus Passenger
pratap sarnaik
bus Driver
MSRTC
Bus Stand
MSRTC shivai

Related Stories

No stories found.