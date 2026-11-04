MSRTC strike Diwali: ऐन दिवाळीत 'एसटी'चा संप! कर्मचाऱ्यांनी दिली राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक

state transport strike Maharashtra: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. ऐन दिवाळीत संप पुकारल्याने घराकडे निघालेल्या प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होऊ शकतात. राज्य सराकर यामध्ये काय तोडगा काढणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पंढरपूर आगारातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आपली भूमिका मांडली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर 6 ऑक्टोबरपासून आम्ही सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला..आणि रागात लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी 'या' मराठी अभिनेत्याच्या चक्क कानाखाली मारली; साध्या भोळ्या लक्ष्याने असं का केलं? असं काय घडलेलं?.सेवाशक्ती राष्ट्रीय एसटी कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष माऊली शिंदे यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन लागू करावे, महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करावी यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही 6 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे..ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर सेवा शक्ती राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघाने राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक दिल्याने प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दिवाळीच्या काळात एसटीला प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. गावाकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या वाढलेली असताना कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.