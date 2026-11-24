Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026 : शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा कुक्कुटपालन सुरू करून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना २०२६ अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांकडे अर्ज सुरू होण्यापूर्वी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. ऐनवेळी कागदपत्रांची कमतरता भासू नये, यासाठी आतापासूनच तयारी करणे आवश्यक आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .या योजनेच्या माध्यमातून शेळीपालन, गाय-म्हैस पालन आणि कुक्कुटपालन यांसारखे पशुधन आधारित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना सरकारी अनुदानाचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुण, शेतकरी आणि स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते..Subsidy for Trekking Route Homestays: ट्रेकिंग ट्रॅकवरील गावांमध्ये 'होम-स्टे' उभारण्यासाठी सरकारी अनुदान; जाणून घ्या विशेष योजना.अर्जासाठी Maha ID आणि Farmer ID आवश्यकया योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना Maha ID आणि Farmer ID महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही आयडीची नोंदणी झाली आहे का, याची खात्री करून घ्या. Maha ID उपलब्ध नसल्यास आधी नोंदणी पूर्ण करून घ्या. तसेच Farmer ID तयार आहे का, हेदेखील तपासा. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान या माहितीची आवश्यकता भासू शकते..आधार आणि बँक खात्याची माहिती तपासाअर्जासाठी आधार कार्ड आवश्यक असून, आधारशी मोबाइल क्रमांक जोडलेला असणे महत्त्वाचे आहे. कारण ऑनलाइन अर्ज किंवा पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान मोबाइलवर OTP येऊ शकतो. त्याचबरोबर बँक खात्याचा क्रमांक, IFSC कोड, आधार लिंकिंग आणि DBT संबंधित माहिती अचूक असल्याची खात्री करा. अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने बँक तपशीलांमधील चूक टाळणे गरजेचे आहे..ही कागदपत्रे जवळ ठेवाअर्ज करण्यापूर्वी आधार कार्ड, रेशनकार्ड क्रमांक, बँक पासबुक, मोबाइल क्रमांक, Maha ID आणि Farmer ID तयार ठेवा. संबंधित घटकानुसार प्रशिक्षण किंवा अनुभव प्रमाणपत्राची आवश्यकता असू शकते. दिव्यांग लाभार्थ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र, तर बचत गटातून अर्ज करणाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवावीत..Mukhyamantri Vayoshri Yojana : ‘वयोश्री योजने’चा थकलेल्या हातांना मोठा आधार जिल्ह्यात १७ हजार ज्येष्ठांना लाभ; प्रत्येकाच्या खात्यात तीन हजार रुपये वर्ग.दरम्यान, अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित पशुपालन घटकाची पात्रता, अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. अर्जातील माहिती काळजीपूर्वक भरा. शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.