महाराष्ट्र बातम्या

Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद अंतर अवघ्या २ तासात गाठणार, बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार? अखेर तारीख आली समोर

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची तारीख जाहीर केली आहे.
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम जलद गतीने सुरु आहे. हा देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर असून या प्रकल्पाला रेल्वे नेटवर्क विस्ताराच्या दिशेने पडलेलं मोठं पाऊल मानले जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची तारीख जाहीर केली आहे.

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Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project