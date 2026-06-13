Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद अंतर अवघ्या २ तासात गाठणार, बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार? अखेर तारीख आली समोर

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम जलद गतीने सुरु आहे. हा देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर असून या प्रकल्पाला रेल्वे नेटवर्क विस्ताराच्या दिशेने पडलेलं मोठं पाऊल मानले जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची तारीख जाहीर केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्प जपानच्या शिंकांसेन तंत्रज्ञानावर पूर्ण केला जात आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षी १५ ऑगस्ट २०२७ रोजी म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनी ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पहिली ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर धावणार असल्याची घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे..Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप.कोणत्या स्थानकांचा समावेश?मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर ५०८ किलोमीटर लांबीचा आहे. हा मार्ग सुरु होताच मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या प्रवासाला दोन तासांपेक्षा कमी वेळ लागू शकणार आहे. या मार्गावर एकूण १२ स्थानके असून ज्यामध्ये अहमदाबाद, साबरमती, आनंद, वडोदरा, भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, ठाणे आणि मुंबई यांचा समावेश आहे..Navi Mumbai Electricity: अंधारात बुडालं खारघर, हजारो कुटुंबाचे हाल; अचानक वीज गेल्यानं लिफ्टमध्ये अडकले तरुण तरुणी.भारताचा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पट्रेनचे डबे देशातच तयार केले जात आहेत. बुलेट ट्रेन स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केली जात आहे. अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडॉरवरील सर्व काम २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला जाणार असून मार्गाच्या पूर्ण झालेल्या भागांवर बुलेट ट्रेनची वाहतूक सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.