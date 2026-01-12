महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ठाकरेंचं चॅलेंज फडणवीसांनी स्वीकारलं; म्हणाले, एक लाख रुपये जिंकलो!

Claims Prize Money After Uddhav Thackeray's 'Hindu-Muslim' Speech Dare: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, मी मुंबई सोडता इतर कुठेही हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर भाषण केलेलं नाही.
devendra fadnavis uddhav thackeray

devendra fadnavis uddhav thackeray

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Mumbai Mahanagarpalika election 2026: मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक चांगलीच रंगात आली आहे. रविवारी सायंकाळी मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची भव्य सभा पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील हेदेखील सभेला हजर होते. राज ठाकरे यांनी भाषणामध्ये अदाणींच्या कंपन्यांचा विस्तार आणि मुंबई गुजरातला जोडण्याचं षड्यंत्र यावर विस्तृत मांडणी केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Uddhav Thackeray
election
mns
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com