Devendra Fadnavis: ठाकरेंचं चॅलेंज फडणवीसांनी स्वीकारलं; म्हणाले, एक लाख रुपये जिंकलो!

Mumbai Mahanagarpalika election 2026: मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक चांगलीच रंगात आली आहे. रविवारी सायंकाळी मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची भव्य सभा पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील हेदेखील सभेला हजर होते. राज ठाकरे यांनी भाषणामध्ये अदाणींच्या कंपन्यांचा विस्तार आणि मुंबई गुजरातला जोडण्याचं षड्यंत्र यावर विस्तृत मांडणी केली..उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीसांना एक आव्हान दिलं होतं. 'मुंबईत सत्ता असताना ठाकरेंनी २५ वर्षे महापालिकेत काय केलं? त्यांचं एकतरी भाषण दाखवा ज्यात ते विकासावर बोलत आहेत.. दाखवलं तर हजार रुपये देतो' असं चॅलेंज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी दिलेलं होतं. त्याला रविवारच्या सभेत उत्तर देताना उद्धव ठाकरेंनी प्रतिआव्हान दिलं.उद्धव ठाकरे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीसांनी चोरलेला पैसा आम्हाला नकोय. मी फडणवीसांना आव्हान देतो की, मोदींच्या निवडणुकीपासून ते वर्गाच्या मॉनिटरच्या निवडणुकीपर्यंत तुम्ही हिंदू-मुस्लिम न करता केलेलं भाषण दाखवा. तसं झालं तर आम्ही सगळे मिळून तुम्हाला एक लाख रुपये देतो..Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!.ठाकरेंच्या या नव्या आव्हानाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, त्यांची प्राईज मनी मी जिंकलेली आहे. आताच झालेल्या नगर पालिकेच्या निवडणुका आणि सध्या महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई व्यतिरिक्त मी केलेली भाषणं काढा. कुठल्याही भाषणात मी हिंदू-मुस्लिम केलेलं नाही.. फक्त विकासावर बोलत आहे..Devendra Fadnavis : 'जो राम का नही, ओ किसी काम का नही'; नाशिकच्या सभेत फडणवीसांचा ठाकरेंवर घणाघात.''मी मुंबईत हिंदू-मुस्लिम बोलतो कारण ते यांच्याचसाठी. त्यामुळे इतर ठिकाणची माझी भाषणं दाखवा आणि मला पैसे आणून द्या..'' असं फडणवीस म्हणाले. सोमवारी सकाळी त्यांनी 'टीव्ही ९ मराठी' या वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यावर काय बोलतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..