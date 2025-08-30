Manoj Jarange: मनोज जरांगेंनी आवाज वाढवताच सरकार वठणीवर; शौचालयासह सगळ्या सुविधा केल्या उपलब्ध

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झालेल्या आंदोलकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विविध नागरी सोईसुविधा पुरवल्या आहेत. आंदोलकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, वैद्यकीय मदत आणि शौचालयांची सोय केली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांना खडे बोल सुनावल्यानंतर महापालिकेने सगळ्या सुविधा सज्ज केल्या आहेत..कोणत्या सुविधा केल्या उपलब्धपाणी आणि स्वच्छता: पावसामुळे आझाद मैदानात झालेल्या चिखलावर खडी टाकून मार्ग समतल करण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टँकर्स उपलब्ध असून, अधिक टँकर्स मागवण्यात आले आहेत. मैदान आणि परिसरात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमार्फत सातत्याने स्वच्छता केली जात आहे.प्रकाश व्यवस्था: मुंबई अग्निशमन दलाच्या मदतीने आझाद मैदान परिसरात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करण्यासाठी प्रखर झोताचे विद्युत दिवे उभारले आहेत.वैद्यकीय सेवा: आंदोलकांसाठी वैद्यकीय मदत कक्ष उभारण्यात आला आहे. ४ वैद्यकीय पथक आणि २ रुग्णवाहिका २४ तास कार्यरत आहेत, तसेच १०८ रुग्णवाहिका सेवा देखील उपलब्ध आहे..Manoj Jarange Patil : 'मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब'; भाजप आमदाराचं स्फोटक वक्तव्य, केनेकरांना जरांगे देणार प्रत्युत्तर?. शौचालय सुविधा: आझाद मैदान आणि परिसरातील सर्व सार्वजनिक शौचालये आंदोलकांसाठी मोफत उपलब्ध आहेत. मैदानाच्या आत २९, महात्मा गांधी मार्गावर ३ फिरती शौचालये (प्रत्येकी १० शौचकुपे) आणि मेट्रो साइटजवळ १२ पोर्टेबल शौचालये उपलब्ध आहेत. फॅशन स्ट्रीट परिसरात २५० शौचकूपे असणारी फिरती शौचालये देखील पुरवली आहेत.कीटकनाशक फवारणी: पावसाळी परिस्थिती लक्षात घेता, मैदानात कीटकनाशक धूरफवारणी सातत्याने केली जात आहे..Jagdeep Dhankhar: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुन्हा चर्चेत! 'या' कारणामुळे केला सरकारकडे अर्ज.महापालिकेने आझाद मैदान परिसरातील कोणतेही उपाहारगृह किंवा खाद्यपदार्थांची दुकाने बंद केलेली नाहीत किंवा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा रोखलेला नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.