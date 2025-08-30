महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange: मनोज जरांगेंनी आवाज वाढवताच सरकार वठणीवर; शौचालयासह सगळ्या सुविधा केल्या उपलब्ध

Mumbai Municipal Corporation provides civic amenities for Maratha protesters: मुंबई अग्निशमन दलाच्या मदतीने आझाद मैदान परिसरात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करण्यासाठी प्रखर झोताचे विद्युत दिवे उभारले आहेत.
manoj jarange
manoj jarangeesakal
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झालेल्या आंदोलकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विविध नागरी सोईसुविधा पुरवल्या आहेत. आंदोलकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, वैद्यकीय मदत आणि शौचालयांची सोय केली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांना खडे बोल सुनावल्यानंतर महापालिकेने सगळ्या सुविधा सज्ज केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Protest
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com