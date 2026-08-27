Aditya Thackrey: दहा वर्षे उलटली, महामार्ग जैसे थे!; आदित्य ठाकरे; रखडलेल्या कामावरून सरकारला केले लक्ष्य

चिपळूण: ‘गेली दहा वर्षे प्रत्येक गणेशोत्सवापूर्वी महामार्ग पूर्ण होणार, असे सांगितले जाते. मंत्री पाहणी करतात, अधिकारी येतात आणि त्यानंतर डागडुजी केली जाते; मात्र रस्त्याची परिस्थिती कायम तशीच राहते,’ असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी करीत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणावरून राज्य सरकार आणि प्रशासनावर धारेवर धरले..कोकण दौऱ्यावर आलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. महामार्गावरील खड्डे, अपूर्ण कामे, पुलांची अवस्था, पाणी साचण्याचे प्रकार तसेच बायपास आणि सेवारस्त्यांच्या दुरवस्थेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महामार्गाची पाहणी करताना ‘खड्ड्यांनी माझे स्वागत झाले,’ अशी खोचक टिप्पणीही त्यांनी केली. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक वाढते. अशा परिस्थितीत महामार्गाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना दरवर्षी तात्पुरती डागडुजी करून परिस्थिती हाताळली जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला..Ajra Bank Employee Tragedy: आजऱ्यात विजेच्या धक्क्याने बॅंक कर्मचाऱ्याचा मृत्यू बांधकामावरील साहित्य उचलताना घटना.महामार्गाच्या कामाची पाहणी करताना काही ठिकाणी नव्याने बांधलेल्या पुलांची अवस्थाही त्यांनी निदर्शनास आणली. ‘काही दिवसांपूर्वीच उद्घाटन झालेल्या पुलाचीही दुरवस्था झाली असेल, तर महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेचा अंदाज येतो. जनतेकडून टोलचे हजारो कोटी रुपये घ्यायचे, जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करायचा आणि कोकणवासीयांना खड्ड्यांतून प्रवास करायला लावायचे,’ अशी टीका त्यांनी केली..MPSC चा पेपर कसा फुटला? प्रेमात बिनसलं अन् प्रियकरानेच आयोगाला केला ई-मेल... प्रेमापासून ब्रेकअपपर्यंतची धक्कादायक कहाणी .गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतून लाखो नागरिक कोकणात येतात. त्यामुळे सणाच्या काळात महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर केवळ खड्डे बुजविण्याची तात्पुरती कामे न करता महामार्गाचे रखडलेले काम आणि संबंधित पायाभूत सुविधा दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला सरकार घाबरतेआमदार भास्कर जाधव यांना विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला हे सरकार घाबरत आहे. हिंमत असेल तर किमान एक दिवस तरी त्यांना विरोधी पक्षनेते करून दाखवावे, असे आव्हान आदित्य ठाकरे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.