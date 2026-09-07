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Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद होणार, गणेशोत्सवासाठी प्रशासनाची खबरदारी

Mumbai-Goa Highway Traffic: गणेशोत्सवासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतुकीबाबत प्रशासनाने खबरदारी घेत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
Mumbai-Goa Highway Traffic

Mumbai-Goa Highway Traffic

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलिबाग : गणेशोत्सवासाठी चाकरमान्यांच्या प्रवासात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद केली जाते, परंतु महामार्गावरील अवजड वाहने महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडवर दरवर्षी उभी केली जात असल्याने गणेशभक्तांच्या प्रवासात अडथळा निर्माण होत असतो.

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