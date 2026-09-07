Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद होणार, गणेशोत्सवासाठी प्रशासनाची खबरदारी

अलिबाग : गणेशोत्सवासाठी चाकरमान्यांच्या प्रवासात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद केली जाते, परंतु महामार्गावरील अवजड वाहने महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडवर दरवर्षी उभी केली जात असल्याने गणेशभक्तांच्या प्रवासात अडथळा निर्माण होत असतो..दरवर्षीची ही समस्या असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व्हिस रोडवरील ही अवजड वाहने तातडीने हटवावीत, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात आली होती, यास प्रतिसाद देत पोलिस व महामार्ग प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत..शिंदेंसेनेच्या नेत्याचा रुग्णालयात राडा! बिलावरून वाद, कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ अन् मारहाण करत...; पालघरमध्ये काय घडलं?.गणेशोत्सव कालावधीत मुंबई-गोवा महामार्गावर सर्वाधिक रहदारी असते. वाहतुकीला अडथळा येत असल्याने दरवर्षी गणेशोत्सव कालावधीत अवजड वाहतुकीला बंदी केली जाते. त्यामुळे परराज्यात जाणारी वाहने सर्व्हिस रोडवरच उभी केली जातात. या संदर्भातील अहवाल जिल्हा वाहतूक शाखेकडून राज्य शासनाला पाठविण्यात आला असून, मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक ११ सप्टेंबरच्या सकाळपासूनच बंद केली जाण्याची शक्यता आहे..Tukaram Mundhe: उत्सवांवर निर्बंध नाहीत, पण अन्नात भेसळ नकोच! तुकाराम मुंढेंचं FDAच्या आदेशावर स्पष्टीकरण.उपाययोजनांना सुरुवातकोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या मोठी असल्याने वाहतूक यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येणार आहे. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस आणि महामार्ग प्रशासनाने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.