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चाकरमान्यांची परतीच्या प्रवासात कोंडी! मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Mumbai-Goa Highway Traffic: गणरायाला निरोप देऊन कोकणवासीय मुंबईच्या दिशेने परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. मात्र यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
Mumbai-Goa Highway Traffic

Mumbai-Goa Highway Traffic

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सव संपला, गणरायाला निरोप देऊन कोकणवासीय मुंबईच्या दिशेने परतीच्या प्रवासाला लागले; मात्र कोकणवासीयांच्या नशिबी असलेला मुंबई-गोवा महामार्गाचा वनवास संपण्याचे नाव घेत नाही. सहा दिवसांचा गणेशोत्सव उत्साहात पार पडल्यानंतर कोकणवासीय रविवारी (ता. २०) परतीच्या प्रवासाला लागले. त्यात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली.

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