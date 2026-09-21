चाकरमान्यांची परतीच्या प्रवासात कोंडी! मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

मुंबई : गणेशोत्सव संपला, गणरायाला निरोप देऊन कोकणवासीय मुंबईच्या दिशेने परतीच्या प्रवासाला लागले; मात्र कोकणवासीयांच्या नशिबी असलेला मुंबई-गोवा महामार्गाचा वनवास संपण्याचे नाव घेत नाही. सहा दिवसांचा गणेशोत्सव उत्साहात पार पडल्यानंतर कोकणवासीय रविवारी (ता. २०) परतीच्या प्रवासाला लागले. त्यात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली..माणगाव, पोलादपूर, कशेडी घाट तसेच महाड परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. काही ठिकाणी वाहतूक मंदावल्याने वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागला. मुंबई, पुणे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून गणेशोत्सवासाठी कोकणात आलेल्या नागरिकांनी कुटुंबीयांसमवेत उत्सव साजरा केला. शनिवारी अनेक ठिकाणी गणरायांचे विसर्जन झाल्यानंतर रविवारी सकाळपासूनच परतीच्या वाहनांची संख्या वाढू लागली. पनवेल-पळस्पेहून माणगावच्या दिशेने तसेच माणगावहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी झाली होती..Mumbai Metro: मुंबईत मेट्रो कामाचा आणखी एक बळी! धावत्या दुचाकीवर लोखंडी बॅरिकेड कोसळला, एकाचा मृत्यू .माणगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठेत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी वाहतूक कोंडी झाली. गणेशोत्सवाच्या दिवसांत तुलनेने कमी असलेला वाहतुकीचा ताण विसर्जनानंतर मोठ्या प्रमाणात वाढला. गणेशोत्सवासाठी कोकणात आलेल्या लाखो चाकरमान्यांच्या परतीच्या प्रवासाचा या कोंडीने अक्षरशः खोळंबा केला आहे..इंदापूर परिसरात वाहने ठप्पइंदापूर परिसरात मुंबईच्या दिशेने जाणारी काही वाहने ठप्प झाल्याचे दिसून आले. माणगाव हद्दीतील ढालघर फाटा, काळ नदी पूल, शेलार नाका, कचेरी रोड कॉर्नर आणि निजामपूर रोड कॉर्नर या प्रमुख ठिकाणी वाहतुकीचा ताण वाढला होता. या ठिकाणी वाहतूक पोलिस, होमगार्ड, राष्ट्रीय महामार्गाचे वॉर्डन तसेच पोलिसांच्या अधिकृत आपदा मित्रांची पथके तैनात करण्यात आली होती. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू होते..Thane News: ठाण्यात दणदणाट! विसर्जन मिरवणुकांचा आवाज १०५ डेसिबलवर, ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.