मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम अंतिम टप्प्यात, ९७ टक्के झालं; उर्वरित मे पर्यंत पूर्ण होणार

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ चे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. उपलब्ध ताज्या अहवालानुसार, कशेडी ते झाराप या २८०.७१३ कि.मी. अंतरापैकी सुमारे २७२.३९७ कि.मी. म्हणजे जवळपास ९७ टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, रखडलेले उड्डाणपूल आणि काही तांत्रिक कामे मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे..या महामार्गावरील टप्पा क्र. ९ म्हणजे तळगाव ते कळमठचे ३८.३८ कि.मी. लांबीचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. टप्पा क्र. ८ मधील वाकेड ते तळगाव आणि टप्पा क्र. १० मध्ये कळंबट ते झारापचे काम ९९.९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. हे टप्पे आता वाहतुकीसाठी पूर्णतः सज्ज झाले आहेत. परशुराम घाट ते आरवली दरम्यानच्या ३४.४५ कि.मी. टप्प्यापैकी ३२.०१ कि.मी. रस्ता तयार झाला आहे. मात्र, चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचे काम अजूनही सुरू आहे..ते वगळता इतर मार्गिका पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच कशेडी ते परशुराम घाट दरम्यानचा खेड येथील रेल्वे उड्डाणपूल यापूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु ते झालेले नाही. आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकेड या दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये पूर्वीच्या कंत्राटदाराने (एम.ई.पी. कंपनी) कामात विलंब केल्याने, शासनाने नवीन कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे..आरवली ते कांटे या टप्प्यातील काम ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कांटे ते वाकेड येथे ९२.४५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामही ३१ मे २०२६ पर्यंत संपवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कशेडी घाटापासून ते सिंधुदुर्गातील झारापपर्यंतच्या प्रवासात आता प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. काही मोजके उड्डाणपूल आणि तांत्रिक कामे शिल्लक आहे.