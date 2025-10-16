Sports Certificate Fraud : बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र प्रकरणी चौकशी; दोषींवर कारवाई करणार : मंत्री कोकाटे

मुंबई : खेळाची बनावट प्रमाणपत्र सादर करून, नोकरीत लागलेल्या व्यक्तींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राज्याचे नवे सर्वंकष युवा धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..मंत्री कोकाटे म्हणाले, की १३ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना जागतिकीकरणाशी जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे ‘सर्वंकष युवा धोरण’ आणणार आहे. हे धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी युवक-युवतींनी आपले विचार व सूचना मांडाव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. नवीन धोरणात सामाजिक, शैक्षणिक, कौशल्य विकास, लिंग, जात, धर्म आणि ग्रामीण-नागरी अशा सर्व गटांतील युवकांचा विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Pune News: उपचार न करताच डिस्चार्जची घाई; बिबवेवाडीतील कामगार विमा रुग्णालयात रुग्णाची हेळसांड.राज्यात ‘सरदार@१५० एकता अभियान’लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त केंद्र सरकारच्या ‘सरदार@१५० युनिटी मार्च’ या उपक्रमाचा राज्यात प्रारंभ करण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन, क्रीडा विभाग, एनसीसी, एनएसएस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून जिल्हास्तरीय पदयात्रांचे आयोजन केले जाणार आहे. .या पदयात्रांसोबत निबंध स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्रे, ‘नशा मुक्ती भारत’ प्रतिज्ञा, योग शिबिरे आणि स्वच्छता मोहीम असे विविध उपक्रम राबवले जाणार असल्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.