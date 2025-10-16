महाराष्ट्र बातम्या

Sports Certificate Fraud : बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र प्रकरणी चौकशी; दोषींवर कारवाई करणार : मंत्री कोकाटे

Action Against Fake Sports Certificates : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी खेळाची बनावट प्रमाणपत्रे वापरून नोकरी मिळवलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असून, लवकरच १३ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना जागतिकीकरणाशी जोडण्यासाठी 'सर्वंकष युवा धोरण' आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Sports Certificate Fraud

Sports Certificate Fraud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : खेळाची बनावट प्रमाणपत्र सादर करून, नोकरीत लागलेल्या व्यक्तींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राज्याचे नवे सर्वंकष युवा धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
crime
sports
scam
Certificate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com