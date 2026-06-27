Mumbai Police: सामूहिक विषप्रयोगाचा कट उधळला! विषाने भरलेल्या १४ हजार ९०० कॅप्सुल्स जप्त; मोहरमच्या मिरवणुकीत धक्कादायक प्रकार

Mass Poisoning Conspiracy Foiled: मुंबईतील भायखळा परिसरात मोहरमच्या मिरवणुकीमध्ये सामूहिक विषप्रयोगाचा कट मुंबई पोलिसांनी उधळून लावला आहे. पोलिसांनी साधारण १५ हजार विषारी कॅप्सुल जप्त केल्या आहेत. शिवाय एका संशयित आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय..मोहरमच्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना औषधांच्या नावाखाली विषाने भरलेले कॅप्सूल वाटप सुरु होतं. ही गोळी खाल्ल्यानंतर एकाला अस्वस्थ वाटू लागलं आणि त्याला रुग्णालयात दाखल केलं. त्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयित आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे..कोण आहे आरोपी?फैयाज प्रेमजी असे या संशयित आरोपीचे नाव असून तो मूळचा पुण्याचा रहिवासी आहे. या आरोपीने लोकांना पेनकिलर गोळ्या असल्याचे सांगून कॅप्सूल वाटण्यास सुरुवात केली. मात्र एका व्यक्तीने हे कॅप्सूल खाल्ल्यानंतर त्याला तात्काळ उलट्या आणि अस्वस्थतेचा त्रास सुरू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्र फिरवली. पोलिसांनी आरोपीकडून उंदीर मारण्याचे जहाल विष भरलेल्या तब्बल १४,९०० कॅप्सूल जप्त केल्या आहेत..मोठा कट उधळलापोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत या मोठ्या कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. आरोपी फैयाज याने कबूल केले की, मोहरमच्या मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घातपात करण्यासाठी त्याने या विषारी कॅप्सूलचे वाटप केले होते. या घातपातासाठी त्याने एकूण ३०,००० कॅप्सूल तयार करण्याचे टार्गेट ठेवले होते, ज्यातील १४,९०० कॅप्सूल पोलिसांनी वेळेत जप्त केले.आरोपीने तब्बल ५० किलो 'झिंक फॉस्फाईड' (उंदीर मारण्यासाठी वापरले जाणारे विष) मागवले होते आणि त्याने प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये १-१ ग्रॅम विष भरले होते. पोलिसांनी त्याच्या राहत्या ठिकाणाहून हे ५० किलो झिंक फॉस्फाईड देखील हस्तगत केले आहे..भायखळा विभागाचे पोलीस उपायुक्त जयंत मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहरमच्या मिरवणुकीत एक संशयित व्यक्ती विनापरवाना कॅप्सूल विकत व वाटत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले होते. पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास एका व्यक्तीला उलट्या आणि तीव्र पोटदुखीचा त्रास झाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ संशयिताला ताब्यात घेतले..आरोपीचा पेंटचा व्यवसायआरोपी फैयाज प्रेमजी हा रंगाचा (पेंट) व्यवसाय करतो. विशेष म्हणजे, हा आरोपी २०२५ मध्ये इराण आणि इराक येथे जाऊन आला होता, त्यामुळे त्याचा तिथं जाण्याचा मुख्य उद्देश काय होता आणि या कटामागे कोणती मोठी संघटना आहे का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. पोलिसांनी वेळेत कारवाई केल्यामुळे एक खूप मोठी जीवितहानी आणि भयानक दुर्घटना टळली असल्याचे डीसीपींनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.