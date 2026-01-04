Municipal Election : मुंबईत सर्वाधिक उमेदवार; राज्यभरात सुमारे १६ हजार उमेदवार मैदानात

मुंबई - राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून, शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर आता लढतीचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे. २९ महापालिकांमधील एकूण दोन हजार ८६९ जागांसाठी १५ हजार ९३१ उमेदवार रिंगणात आहेत . राज्यभरातून तब्बल ८ हजार ८४० उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत..अर्ज मागे घेतल्यानंतर मुंबईत सर्वाधिक १७०० उमेदवार रिंगणात असल्याचे समोर आले आहे, तर पुण्यात १ हजार १६६ उमेदवार रिंगणात आहेत. पुण्यामध्येच सर्वाधिक ९६८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे सुरुवातीला एकूण ३३,४२७ नामनिर्देशन अर्ज प्राप्त झाली होती. छाननीनंतर २४ हजार ७७१ अर्ज वैध ठरले..मात्र, राजकीय तडजोडी आणि बंडखोरी रोखण्याच्या प्रयत्नांमुळे राज्यभरातून तब्बल ८ हजार ८४० उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. परिणामी, आता २९ महानगरपालिकांच्या एकूण २ हजार ८६९ जागांसाठी १५ हजार ९३१ उमेदवार रिंगणात उरले आहेत.नागपूर महापालिकेच्या १५१ जागांसाठी ९९३ उमेदवार मैदानात आहेत. तेथे तीनशे उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला..पुण्यात माघारीचे प्रमाण अधिकपुणे महानगरपालिका निवडणुकीतील अर्ज माघारीची आकडेवारी सर्वाधिक लक्षवेधी आहे. येथे राज्यात सर्वाधिक ९६८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने माघार होऊनही पुणे हे मुंबईनंतर सर्वाधिक उमेदवार १ हजार १६६ असणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर ठरले आहे. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महापालिकांचा विचार केला तर नाशिकमध्ये ६६१ उमेदवारांनी माघार घेतली असून तेथे ७३५ उमेदवार रिंगणात आहेत..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ५५२ उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे तेथे आता ८५९ उमेदवार रिंगणात आहेत. इचलकरंजी महापालिका २३० आणि अहिल्यानगर महापालिकासारख्या शहरांमध्ये सर्वात कमी (२८३) उमेदवार रिंगणात असल्याने तेथे थेट आणि अटीतटीच्या लढती होण्याची शक्यता आहे..मुंबईत माघारीचे प्रमाण कमीराज्यात सर्वात जास्त उमेदवार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत आहेत. येथे २२७ जागांसाठी १ हजार ७०० उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. मुंबईत माघार घेणाऱ्यांची संख्या (४५३) इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत कमी असल्याने येथे बहुरंगी लढतींचे प्रमाण जास्त असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.