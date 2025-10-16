महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही नको, विरोधकांनी ठणकावले; ‘सर्व्हर’वर आयोगाचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप

Uddhav Thackeray's Strong Warning to EC : मतदारयाद्यांमधील गैरप्रकार आणि 'सर्व्हर' बाहेरून चालवल्याच्या गंभीर आरोपांवरून महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांच्या नेत्यांनी (उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह) सलग दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन पुराव्यांसह तक्रार नोंदवली, तसेच याद्या सुधारल्या नाहीत तर पुढील भूमिका जाहीर करण्याचा इशारा दिला.
Democracy Under Threat? Uddhav Thackeray and Raj Thackeray Unite to Accuse Election Commission of External 'Server' Control.

Democracy Under Threat? Uddhav Thackeray and Raj Thackeray Unite to Accuse Election Commission of External 'Server' Control.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील विरोधी पक्षांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व निवडणूक आयुक्त यांची भेट घेत मतदारयाद्यांमधील गैरप्रकार दूर करण्याची मागणी केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे ‘सर्व्हर’ बाहेरून कोणीतरी चालवत असल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला. ‘‘लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही चालू देणार नाही. मतदारयादी सुधारणा करण्याचे आयोगाने मान्य न केल्यास पुढील दोन-तीन दिवसांत भूमिका जाहीर करू,’’ असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
political
Election Commision Of india
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com