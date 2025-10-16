Uddhav Thackeray : लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही नको, विरोधकांनी ठणकावले; ‘सर्व्हर’वर आयोगाचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप

मुंबई : राज्यातील विरोधी पक्षांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व निवडणूक आयुक्त यांची भेट घेत मतदारयाद्यांमधील गैरप्रकार दूर करण्याची मागणी केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे ‘सर्व्हर’ बाहेरून कोणीतरी चालवत असल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला. ‘‘लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही चालू देणार नाही. मतदारयादी सुधारणा करण्याचे आयोगाने मान्य न केल्यास पुढील दोन-तीन दिवसांत भूमिका जाहीर करू,’’ असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. .महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांच्या नेत्यांनी काल (ता. १४) मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली होती. मात्र, चर्चा पूर्ण न झाल्याने आजही त्यांची भेट घेतली. आज भेट घेतलेल्या नेत्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, माकपचे कॉम्रेड अजित नवले, भाकपचे कॉम्रेड सुभाष लांडे, खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब, शेकापचे नेते जयंत पाटील उपस्थित होते. त्यांनी चोक्कलिंगम आणि राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेत चर्चा केली. या बैठकीत शिष्टमंडळाने सदोष याद्यांबाबत पुराव्यांसह माहिती दिली. यामध्ये त्यामध्ये मतदारांचे अपूर्ण पत्ते, चुकीचे घर क्रमांक, त्या मतदारसंघात राहतच नसलेल्या मतदारांची नावे, एकाच पत्त्यावर शेकडो जणांची नावे, चुकीचे मतदार क्रमांक, एकच मतदार क्रमांक अनेक जणांचा असणे याबाबतचे पुरावे सादर करण्यात आले. दरम्यान, शिष्टमंडळाच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करू, असे मोघम आश्वासन आयोगाने दिले आहे..या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले,‘‘आम्ही आयोगाला मतदारयाद्यांमधील अनेक चुका दाखवल्या. मुंबईतील नालासोपारा मतदारसंघात सुषमा गुप्ता या महिलेचे नाव वेगवेगळ्या एपिक नंबरसह नोंदवले आहे. १२ ऑगस्टला ती माहिती माध्यमांना दिल्यानंतर ही नावे संकेतस्थळावरून हटविण्यात आली. ही नावे कुणी काढली, कुणी तक्रार केली, छायाचित्रे एकाच एकाच महिलेचे आहेत का, याची पडताळणी होण्याच्या आत माहिती कशी काढली गेली असा प्रश्न आयोगाला विचारण्यात आला. मात्र त्यांना याबाबत काहीच माहिती नव्हते. आयोगाला हा प्रकार माहीत नसेल, तर याचाच अर्थ त्यांचा सर्व्हर कुणीतरी दुसराच चालवत आहे.’’ याला उद्धव ठाकरे यांनीही दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ‘‘मतदार यादीतील गैरप्रकार विधानसभा निवडणुकांपासून लक्षात यायला सुरुवात झाली होती. विधानसभा निवडणुकीआधी १९ ऑक्टोबरला म्हणजे निवडणुकांच्या एक महिना आधी आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्रही दिले होते. हा सर्व लोकशाहीची खेळखंडोबा सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, निवडणूक घ्यायची असेल तर ती निःष्पक्षपातीपणे झाली पाहिजे, अन्यथा इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने काही पक्ष्यांचे, प्राण्यांच्या नावाने आधारकार्ड निघण्याची प्रकरणे स्वत:हून सुनावणीसाठी घेतली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी देशातील मनुष्यप्राण्याचे प्रकरणही दाखल करून घेतले पाहिजे, असेही आवाहन ठाकरे यांनी केले. लोकशाहीच्या नावाने आमच्यावर हुकूमशाही गाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, मात्र आम्ही अशी हुकूमशाही गाजवू देणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावले..आम्ही बिस्किट खायला आलो का?शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीदरम्यान राज ठाकरे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, त्यांना उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यावर ठाकरे यांनी आम्ही इथे बिस्किट खायला आलो आहोत का? असा प्रश्न केला. कांदिवली येथील एकाच कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावांचा आणि वयाचा संदर्भ देत कोण कुणाचे आईबाप आणि मुले आहेत ते कळतेय का, असा खास ठाकरी शैलीतील टोला चोक्कलिंगम यांना लगावला. तशीच फटकेबाजी राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतही लगावल्यानंतर एकच हशा पिकला.राहुल गांधी यांनी मतदारयाद्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करून निवडणूक आयोगाचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राप्त तक्रारींची दखल घेत किमान गैरप्रकार थांबविले पाहिजे. अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहात नाही.- सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्रीनिकोप निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे मात्र यात आता राजकीय हस्तक्षेप दिसत आहे. केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आम्हाला समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. विधानसभेच्या याद्यांमध्ये प्रचंड दोष आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे योग्य नाही. जनतेने देखील हे मान्य करू नये.- बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे नेते.मतदारयाद्या गोपनीय कशा काय असू शकतात? राजकीय पक्षांनानिवडणूक आयोग मतदारयाद्या दाखवतच नसेल तर पहिला घोळ इथेच आहे. मागील पाच वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. याद्या सुधारण्यासाठी आणखी सहा महिने गेले तर काय फरक पडतो?- राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.