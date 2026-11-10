महाराष्ट्र बातम्या

मुंबई-पुणे महामार्गावर मोठा अपघात! कंटेनर उलटल्याने दोन्ही मार्गावरील वाहतूक ठप्प; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Mumbai-Pune Highway Accident: जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर कंटेनर ट्रेलर पलटी झाल्याने दोन्ही बाजूंना वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
Mumbai-Pune Highway Accident

Mumbai-Pune Highway Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

दिलीप कांबळे

मुंबई : जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर कामशेत पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मुंढवले गावाजवळ भरधाव कंटेनर ट्रेलर उलटल्याची घटना घडली आहे. पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या ट्रेलरवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

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