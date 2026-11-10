मुंबई-पुणे महामार्गावर मोठा अपघात! कंटेनर उलटल्याने दोन्ही मार्गावरील वाहतूक ठप्प; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

दिलीप कांबळे मुंबई : जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर कामशेत पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मुंढवले गावाजवळ भरधाव कंटेनर ट्रेलर उलटल्याची घटना घडली आहे. पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या ट्रेलरवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर ट्रेलरवरील कंटेनर मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवर पडल्याची घटना घडली. या अपघातात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक विस्कळीत झाली. परिणामी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मात्र पोलीस प्रशाट्रेलरवरील कंटेनर मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवरसन घटनास्थळी दाखल होऊन वाहतूक कोंडी काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे..सायरडोंगरात सर्वेक्षण? वीजवाहिनीच्या कामगारांना ठाकरे गटाने रोखले.दरम्यान, या अपघातात ट्रेलर चालक जखमी झाला असून त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. .अपघातग्रस्त ट्रेलर आणि कंटेनर महामार्गावरून बाजूला करण्याचे काम सुरू असून वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे..ठाण्यात हिरानंदानी इस्टेटचे 'गॅसचेंबर', 'एक्यूआय' ९२२वर; प्रदूषणाचा कहर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.