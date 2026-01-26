महाराष्ट्र बातम्या

Road Accident : सर्वाधिक रस्ते अपघात मुंबईत; महामार्ग पोलिसांचा अहवाल

राज्यातील रस्ते अपघातात मुंबई ‘अव्वल’ असल्याचे झाले स्पष्ट.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - राज्यातील रस्ते अपघातात मुंबई ‘अव्वल’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामार्ग पोलिसांच्या रस्ते अपघात २०२४ च्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण ३६,११८ अपघातांपैकी मुंबईत २,६०४ अपघातांची नोंद झाली आहे. एकूण अपघातांपैकी हे प्रमाण सात टक्के आहे.

