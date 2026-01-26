Road Accident : सर्वाधिक रस्ते अपघात मुंबईत; महामार्ग पोलिसांचा अहवाल

मुंबई - राज्यातील रस्ते अपघातात मुंबई ‘अव्वल’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामार्ग पोलिसांच्या रस्ते अपघात २०२४ च्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण ३६,११८ अपघातांपैकी मुंबईत २,६०४ अपघातांची नोंद झाली आहे. एकूण अपघातांपैकी हे प्रमाण सात टक्के आहे..राज्यातील एकूण अपघातांच्या २५ टक्के अपघात हे पाच प्रमुख विभागांत झाले असून त्यामध्ये मुंबई (शहर), पुणे (ग्रामीण), अहिल्यानगर, नाशिक (ग्रामीण) आणि पुणे (शहर) यांचा समावेश आहे.मुंबईतील रस्ते अपघातांची प्रमुख कारणे म्हणजे भरधाव वेगाने वाहने चालवणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, मद्यपान करून गाडी चालवणे आणि मोबाईलचा वापर करणे आहे. याशिवाय खराब रस्ते (खड्डे), चुकीची रस्तेबांधणी, थकवा आणि बेशिस्त वाहनचालक यामुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे आणि यात प्रामुख्याने दुचाकीस्वारांचा समावेश आहे..या अहवालात अपघात सुधारणांसाठी शिफारसीमध्ये सुरक्षित रस्ते, हेल्मेटचा वापर व वेग नियंत्रणावर भर देण्याची शिफारस केली आहे. मुंबईत वाहतूक व्यवस्था सुधारणे अत्यावश्यक आहे. या आकड्यांमुळे प्रशासनाला तत्काळ कारवाईची गरज आहे..कोठे किती अपघात?मुंबई - २,६०४पुणे (ग्रामीण) - २,०७९अहिल्यानगर - १,९७५नाशिक (ग्रामीण) - १,४९५पुणे (शहर) - १,४०३नागपूर (शहर) - १,२५५सोलापूर (ग्रामीण) - १,२४९पिंपरी चिंचवड (शहर) - १,२०३कोल्हापूर - १,१२०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.