Navneet Rana reacts on Seher Shaikh : मुंब्रामधील 'एमआयएम'च्या नगरसेविका सेहर शेख यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांची प्रतिक्रिया, म्हणाल्या..

Reaction of Navneet Rana to AIMIM corporator Sehar Sheikh’s : controversial statement महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुंब्रा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. ओवेसींच्या पक्षाच्या एआयएमआयएमच्या २२ वर्षांच्या सर्वात तरुण नगरसेविका सेहर शेख यांनी विजयानंतर दिलेले भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एआयएमआयएमच्या नगरसेविक सेहर शेख यांनी दिलेल्या "पेंट मुंब्रा ग्रीन" या घोषणेमुळे वाद निर्माण झाला. तर नवनीत राणा यांनी यावर जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे.
सेहर शेख यांच्या मुंब्रा पूर्णपणे हिरवा करण्याबाबतच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना नवनीत राणा म्हणाल्या, "कोणी कितीही म्हटले आम्ही ते हिरवे करू, तरी त्यांचे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी काम करतो. या देशातून कोणीही भगवा काढून टाकू शकत नाही. जर तुम्हाला तो पूर्णपणे हिरवा करायचा असेल तर तुम्हाला पाकिस्तानात जावे लागेल. या देशात फक्त भगवा आणि निळाच चालेल."
विजयाने आनंदित झालेल्या सेहर शेख यांनी केवळ विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला नाही, तर पुढील पाच वर्षांसाठी एक संकल्पही पुन्हा केला, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.
विजयानंतर झालेल्या सत्कार समारंभात सेहर शेख म्हणाल्या, "पुढील पाच वर्षांत मुंब्रामधील प्रत्येक उमेदवार एआयएमआयएमचा असेल. मुंब्रा पूर्णपणे हिरव्या रंगात रंगवला पाहिजे." त्यांचे हे वादग्रस्त विधान व्हायरल होत आहे.
