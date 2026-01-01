महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Election : ठाकरे बंधू जाहीर करणार संयुक्त वचननामा; प्रचाराचा नारळ पाच जानेवारीला फुटणार; मुंबई, पुणे, छ. संभाजीनगरमध्ये सभा

शिवसेना आणि मनसे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केल्यानंतर आता रविवारी (ता. ४) ठाकरे बंधूंचा संयुक्त वचननामा जाहीर करण्यात येणार आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केल्यानंतर आता रविवारी (ता. ४) ठाकरे बंधूंचा संयुक्त वचननामा जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पाच जानेवारीला मुंबईच्या पूर्व उपनगरात संयुक्त प्रचार सभा घेत मुंबई महापालिका प्रचाराचा नारळ फोडण्यात येणार आहे.

