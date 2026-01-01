Municipal Election : ठाकरे बंधू जाहीर करणार संयुक्त वचननामा; प्रचाराचा नारळ पाच जानेवारीला फुटणार; मुंबई, पुणे, छ. संभाजीनगरमध्ये सभा

मुंबई - शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केल्यानंतर आता रविवारी (ता. ४) ठाकरे बंधूंचा संयुक्त वचननामा जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पाच जानेवारीला मुंबईच्या पूर्व उपनगरात संयुक्त प्रचार सभा घेत मुंबई महापालिका प्रचाराचा नारळ फोडण्यात येणार आहे. .मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकत्र जाहीर सभा घेत ठाकरे बंधू प्रचाराचा धुरळा उडविणार आहेत. मुंबईत ठाकरे यांची शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष यांच्यात युती झाली आहे. शिवसेना (ठाकरे) १६३, मनसे ५३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) ११ जागांवर निवडणूक लढवित आहेत..उमेदवारी अर्ज काल भरून झाल्यानंतर सायंकाळी राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान पक्षातील बंडखोरी तसेच प्रचाराबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पक्षाचा वचननामा आणि सभांबाबतची रणनीती ठरविण्यात आली.मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या तीन संयुक्त सभा होणार आहेत. त्यात एक सभा ही पूर्व उपनगरात होणार आहे. दुसरी सभा ही पश्चिम उपनगरात होणार आहे. तिसरी सभा मुंबई शहरात होईल. या सभेद्वारे प्रचाराची सांगता होईल, असे सांगितले जात आहे. राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी संजय राऊत यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतली. यात प्रचारसभा, वचननामा याबाबत रणनीती ठरविण्यात आली..आदित्य आणि अमित ठाकरेही सक्रियठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी सायंकाळी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान प्रचारसभा आणि अन्य रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. निवडणुकीत राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे हे संयुक्त प्रचारसभा घेणार असले तरी प्रचारफेऱ्या, चौकसभा या माध्यमातूनही मतदारांना आवाहन केले जाणार आहे..या प्रचारफेऱ्या आणि चौकसभांमध्ये आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे हे एकत्र सहभागी होणार आहेत. उमेदवार मनसेचा असो की ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा एकत्र प्रचार करून मतदारांना आवाहन करण्याची रणनीती दोन्ही पक्षांकडून आखण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.