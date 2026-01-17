BMC Election Result: २९ महापालिका २८६९ उमेदवार; १४ ठिकाणी भाजप मोठा पक्ष, राज्यात कुठे कसा लागला निकाल?

मुंबई : भाजपचा विजयरथ आज सुसाट सुटला. मुंबईसह राज्यातील दहा महापालिकांमध्ये कमळ स्वबळावर फुलले. जनतेने ‘विकासा’च्या मुद्द्याला साथ देत पुन्हा एकदा भाजपवरच विश्वास दाखविला. देवाभाऊ... हे भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार ठरले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचा गड राखला; पण पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मात्र ‘राष्ट्रवादी’चे घड्याळ बंद पडल्याने अजितदादांच्या पदरी निराशा पडली. मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंनी शेवटपर्यंत कडवी लढत दिली; पण अखेरीस त्यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. आता प्रथमच मुंबईचे महापौरपद भाजपकडे येईल. लातूर आणि चंद्रपूरचे गड काँग्रेसने पुन्हा भाजपकडून खेचून आणले..राज्यातील २९ महापालिकांसाठी अत्यंत अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. भाजपने मित्रपक्षांसह विरोधकांवर मात करत पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नवी मुंबई, नाशिक, अकोला, सोलापूर, धुळे, मिरा-भाईंदर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि अमरावती या पालिकांत एकहाती सत्ता मिळविली. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, नागपूर, अहिल्यानगर, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि जळगाव इथे मात्र महायुतीचा झेंडा फडकला. लातूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांत काँग्रेसची सरशी झाली..KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .वसई-विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडी, तर मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पक्षाची सत्ता आली आहे. विधानसभा, नगर परिषद - नगरपालिकांनंतर महापालिकांमध्येही महायुतीने विजयाची हॅट्ट्रिक साधत मोठा विजय प्राप्त केला आहे. भाजप सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणणारा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपने काँग्रेस आणि ठाकरे बंधूंच्या पक्षांसह महायुतीत सत्तेत असलेल्या मात्र काही पालिकांमध्ये स्वबळावर लढलेल्या शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला अस्मान दाखविले आहे..सकाळी मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासून प्रमुख कौल हे महायुतीच्या बाजूनेच येत होते. दुपारी विजयाच्या दिशेने स्पष्ट घोडदौड सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात जात कार्यकर्त्यांसोबत जल्लोष केला. या वेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. ‘‘विकासाच्या अजेंड्याला लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे..लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी आम्ही वाटचाल करणार आहोत. आमच्या विचारांचा आत्मा हिंदुत्ववाद आहे. हिंदुत्व आणि विकास यांना वेगळे करता येणार नाही. आम्ही व्यापक हिंदुत्व मानणारे लोक आहोत. त्यामुळे व्यापक जनसमर्थन आपल्याला मिळाले आहे. जिंकल्यानंतर कुठेही उन्माद करू नका. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पारदर्शक कामकाज करण्यासाठी निवडून दिलेले आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका,’’ असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. या वेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी विजयाचा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला..भाजपने १४३८ जागा जिंकल्या आहेत. तर त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना शिंदे गट आहे. शिंदे गटाने राज्यात ४०५ जागा जिंकल्या. तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने ३१८ जागा जिंकल्या आहेत. चौथ्या क्रमांकावर अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस असून त्यांचे १६५ उमेदवार निवडून आले आहेत. मुंबईत सत्ता गमावलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईसह राज्यातील महापालिकात मिळून १५७ जागा जिंकता आल्यात. एमआयएमने राज्यात अनेक ठिकाणी चमक दाखवली असून तब्बल ९४ जागा जिंकल्या आहेत. ते सहाव्या क्रमांकावर आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र फक्त ३५ जागाच जिंकता आल्या. तर वंचित बहुजन आघाडीचे १५ आणि मनसेचे १५ उमेदवार जिंकले आहेत. याशिवाय राज्यात २२८ जागा इतर पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत..कोणाकडे किती पालिका?महायुती - 20काँग्रेस - 2भाजप+राष्ट्रवादी - 2शिवसेना (ठाकरे) - 1ब. वि. आ. - 1इस्लाम पक्ष - 1.BMC Election Result 2026 : ठाकरे गटावर दुहेरी आघात ! मुंबईतील सत्ता जाताच काही वेळातच शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदाराचे हृदयविकाराने निधन .निकालाची वैशिष्टयेमुंबईमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा स्ट्राइक रेट कमीचमराठवाड्यात तीन पालिकांत भाजपची सत्तापरभणीकरांची पसंती पुन्हा ‘ठाकरे’ ब्रँडलाचकोल्हापुरात काँग्रेसचा दबदबा; पण सत्तेपासून वंचितचंद्रपूरमध्ये भाजपमधील गटबाजी काँग्रेसच्या पथ्यावरमालेगाव पालिकेच्या सत्तेची चावी इस्लाम पक्षाकडेभाजपने नागपूरचा गड राखला; पण काँग्रेसलाही बळनागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटकामिरा-भाईंदरमध्ये भाजपचा पुन्हा झंझावातपनवेलचा गड भाजपने राखला, ‘शेकाप’ला धक्कानवी मुंबईत गणेश नाईकांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा जयनाशिकमध्ये कमळ फुलले, धुळ्यामध्येही सरशी.राज्यातील उत्साही जनतेने ‘एनडीए’च्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आपले आशीर्वाद दिले आहेत. विविध महापालिका निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवितात की महाराष्ट्रातील जनतेशी ‘एनडीए’चे नाते अधिक दृढ झाले आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या मनाला भावली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जनतेप्रति मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. हा कौल प्रगतीला अधिक गती देणारा, राज्याशी जोडलेल्या गौरवशाली संस्कृतीचा उत्सव साजरा करणारा आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.