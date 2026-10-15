महाराष्ट्र बातम्या

पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! ऐतिहासिक जंजिरा किल्ल्याचे दरवाजे पुन्हा खुले, बोट व्यावसायिकांना दिलासा

Murud Janjira Fort: ऐतिहासिक जंजिरा किल्ल्याचे दरवाजे पुन्हा खुले करण्यात आले आहेत. यामुळे बोट व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
Murud Janjira Fort

Murud Janjira Fort

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुरूड : अरबी समुद्रातील अभेद्य जलदुर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुरूड-जंजिरा किल्ल्याचे दरवाजे अखेर पाच महिन्यांनंतर पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बंद ठेवण्यात आलेला हा ऐतिहासिक किल्ला पुन्हा पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला आहे.

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