पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! ऐतिहासिक जंजिरा किल्ल्याचे दरवाजे पुन्हा खुले, बोट व्यावसायिकांना दिलासा

मुरूड : अरबी समुद्रातील अभेद्य जलदुर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुरूड-जंजिरा किल्ल्याचे दरवाजे अखेर पाच महिन्यांनंतर पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बंद ठेवण्यात आलेला हा ऐतिहासिक किल्ला पुन्हा पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला आहे..किल्ला खुला झाल्याने पर्यटकांसह स्थानिक बोटचालक-मालकांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पर्यटन व्यवसायाला पुन्हा गती मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. पर्यटकांना सुरक्षित वातावरणात किल्ला पाहता यावा, यासाठी परिसराची स्वच्छता आणि साफसफाई करण्याचे काम गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू होते..Raigad Crime: घरात घुसून बळजबरीने संबंध ठेवले; १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, खालापुरात धक्कादायक प्रकार.साफसफाईचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बुधवारी (ता. १४) पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी कल्याण कुमार झा आणि प्रीतेश जाटव यांनी किल्ल्याचे दरवाजे पर्यटकांसाठी खुले केले आहेत. या वेळी त्यांनी किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांचे स्वागत केले..बोट व्यावसायिकांना मोठा दिलासापावसाळ्यात किल्ला बंद असल्याने पर्यटकांची ये-जा थांबली होती. त्यामुळे किल्ल्यावर पर्यटकांना ने-आण करणाऱ्या बोट व्यवसायावरही परिणाम झाला होता. किल्ला पुन्हा खुला झाल्याने व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. जंजिरा पर्यटक सहकारी संस्था मर्यादित, राजपुरी येथील शिडाच्या होड्यांचे बोट व्यावसायिकांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे..Sachin Waze: ...हे दहशतवादी कृत्य नाही, अँटालिया स्फोटक प्रकरणी वाझेंच्या वकिलाचा हायकोर्टात युक्तिवाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.