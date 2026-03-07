महाराष्ट्र बातम्या

Nagpur: धार्मिक प्रतीकांवरून धर्मांतर ठरू शकत नाही; ठोस पुरावे आवश्यक, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Religion Conversion Ruling: मुंबई उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. ज्याने एका पुरूषाला त्याच्या कुटुंबाने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याच्या संशयावरून अनुसूचित जातीचा दर्जा नाकारला होता.
Bombay High Court religion conversion ruling

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे की, एखाद्याच्या घरात येशू ख्रिस्ताचे क्रॉस किंवा चित्रे आणि मूर्ती असणे हे त्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे किंवा हिंदू ओळख सोडली आहे याचा पुरावा मानता येणार नाही. न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अलिकडेच असा निर्णय दिला की, घरात धार्मिक प्रतीकांची उपस्थिती धार्मिक धर्मांतराचा अंदाज लावण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही आणि असे दावे ठोस कागदोपत्री पुराव्यांसह सिद्ध केले पाहिजेत.

