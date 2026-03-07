Nagpur: धार्मिक प्रतीकांवरून धर्मांतर ठरू शकत नाही; ठोस पुरावे आवश्यक, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे की, एखाद्याच्या घरात येशू ख्रिस्ताचे क्रॉस किंवा चित्रे आणि मूर्ती असणे हे त्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे किंवा हिंदू ओळख सोडली आहे याचा पुरावा मानता येणार नाही. न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अलिकडेच असा निर्णय दिला की, घरात धार्मिक प्रतीकांची उपस्थिती धार्मिक धर्मांतराचा अंदाज लावण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही आणि असे दावे ठोस कागदोपत्री पुराव्यांसह सिद्ध केले पाहिजेत..मुंबई उच्च न्यायालयात अकोल्यातील एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाला नकार देण्याच्या आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. अकोला जात पडताळणी समितीने असा निष्कर्ष काढला होता की विद्यार्थ्याच्या पूर्वजांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि त्यामुळे तो अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र नाही..Leopard: महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातला पाठवणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण प्राणीप्रेमींमध्ये वाद का उफाळला? वाचा प्रकरण....त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराच्या घरात क्रॉस आणि येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिमांची उपस्थिती तसेच १९६२ च्या शाळेच्या रेकॉर्डचा उल्लेख केला ज्यामध्ये कुटुंबाला ख्रिश्चन म्हणून सूचीबद्ध केले गेले होते. खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, धार्मिक धर्मांतराचा कोणताही आरोप बाप्तिस्म्याच्या विधींचे दस्तऐवजीकरण किंवा बाप्तिस्म्याचे प्रमाणपत्र याद्वारे समर्थित केला पाहिजे. चौकशी समितीने औपचारिक धर्मांतर विधी झाले होते का याची चौकशी करावी. .याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की त्याच्या कुटुंबाने कधीही औपचारिक धर्मांतर केले नाही . त्याने पुढे म्हटले आहे की त्याच्या आजोबांनी जातीय भेदभाव टाळण्यासाठी शाळेच्या नोंदींमध्ये स्वतःला ख्रिश्चन घोषित केले होते, परंतु कोणतेही धार्मिक धर्मांतर झाले नव्हते. याचिकाकर्त्याने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ अनेक अधिकृत कागदपत्रे देखील उद्धृत केली, ज्यात शाळा आणि सरकारी कागदपत्रे आणि नातेवाईकाला दिलेले जात प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. .Gas Cylinder Supply: हॉटेलचे जेवण महागणार! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय; सर्वसामान्यांना झटका.या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने जिल्हा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद निराधार असल्याचे आढळले. अकोला जात पडताळणी समितीचा निर्णय स्पष्टपणे दोषपूर्ण आणि विकृत असल्याचे म्हणत न्यायालयाने आदेश रद्द केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.