Maharashtra Heatwave Deaths : विदर्भात उष्णतेची भयंकर लाट ! नागपुरात उष्माघाताने एकाच दिवशी ३ जणांचा मृत्यू; IMD चा नागरिकांना इशारा

राज्यात उन्हाचा कडाका जीवघेणा ठरू लागला आहे. विदर्भात उष्णतेची लाट असून नागपूरमधील परिस्थिती विशेषतः गंभीर बनली आहे, उष्माघातामुळे एकाच दिवसात तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. गेल्या २४ तासांत नागपूरमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. मंगळवारी (१९ मे) तापमान ४५.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते.. गेल्या २४ तासांत नागपूरमध्ये तीन मृत्यूंची नोंद झाली आहे. प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, या मृत्यूंचे मुख्य कारण 'तीव्र उष्माघात' हे आहे. लकडगंज, गणेश पेठ आणि राणा प्रताप नगर या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत पोलिसांना तीन बेवारस मृतदेह आढळले..पोलिसांना लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अंदाजे ४० वर्षे वयाचा एक पुरुष, गणेश पेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुमारे ५५ वर्षे वयाची एक महिला आणि राणा प्रताप नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ४५ वर्षे वयाची एक व्यक्ती आढळली. हे सर्वजण अचेतन अवस्थेत होते. पोलिसांनी त्यांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल केले; तिथे डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आणि त्यानंतर त्यांना मृत घोषित केले. जरी प्राथमिक तपासात या तिन्ही व्यक्तींच्या मृत्यूचे कारण उष्माघात असल्याचे मानले जात असले, तरी मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. त्यानंतरच या प्रकरणाबाबतची नेमकी परिस्थिती समोर येईल..Parbhani News: परभणी शहराचा पारा ४४ अंशांवर, मुख्य रस्ते ओस; वाढत्या तापमानात आरोग्याची काळजी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन.उष्णतेच्या लाटेचा इशाराभारतीय हवामान विभागाने राज्यात उष्णतेच्या लाटेबाबत आधीच एक इशारा जारी केला होता. विदर्भाचा काही भाग (ज्यामध्ये नागपूर आणि अकोल्याचा समावेश आहे), मराठवाडा आणि उत्तर-मध्य महाराष्ट्र या भागांमध्ये तीव्र उष्णता आणि 'उष्णतेची लाट' कायम राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये उष्णतेची लाट सध्या तरी अशीच सुरू राहण्याची शक्यता आहे..काय काळजी घ्यावी? नागरिकांना दुपारी १२:०० ते ४:०० या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेची परिस्थिती पाहता, हवामान विभागाने लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि जुनाट आजारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे; कारण या तीव्र उष्णतेमुळे त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या अधिकच बळावू शकतात. दरम्यान, आरोग्य विभागाने जनतेला पुरेसे पाणी पिण्याचा सल्ला दिला आहे. निर्जलीकरण टाळण्यासाठी, लोकांनी सुती कपडे परिधान करावेत आणि आपले डोके झाकून ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.