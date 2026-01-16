Nagpur Municipal Election Results 2026 : नागपूर महापालिकेचे पहिले कल समोर, भाजपची मुसंडी, तब्बल ६५ जांगावर आघाडी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळपासून सुरू झाली आहे. सायंकाळपर्यंत बहुतेक निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. नागपूर महानगरपालिकेत एकूण १५१ जागांसाठी निवडणूक झाली असून, भाजपा-शिवसेना (शिंदे गट) गठबंधनाने मजबूत कामगिरी दाखवली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, भाजपा ६५ जागांवर आघाडीवर आहे. मतमोजणी सुरू असताना भाजपाने अनेक वार्डमध्ये स्पष्ट वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. वार्ड क्रमांक ८ मध्ये भाजपाचे सर्व चार उमेदवार आघाडीवर आहेत. वार्ड क्रमांक १८ मध्ये बंडू राउत यांच्यासह भाजपाचे चारही उमेदवार पहिल्या क्रमांकावर आहेत. वार्ड क्रमांक १६ मधून भाजपा उमेदवार तारा यादव यांच्या आघाडीची माहिती समोर आली आहे. .नागपूर महानगरपालिकेत ३८ वार्ड आणि १५१ जागा आहेत.या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी, MIM आणि इतर स्थानिक पक्ष सहभागी झाले होते. १५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मतदानात सुमारे ४१.२३% मतदान झाले होते. .Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा वर पुन्हा भाजपचाच झेंडा फडकणार ? महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आत्मविश्वास वाढला .भाजपाने २०१७ च्या निवडणुकीत १०८ जागा जिंकल्या होत्या, आणि यंदाही ते आपले वर्चस्व कायम राखण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रभावक्षेत्रातील ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.