Ajit Pawar: केंद्राकडे २९ हजार कोटींची मागणी; अजित पवार, पूर, अवकाळीसाठी केंद्राकडूनही मदत

राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांतून शेतकऱ्यांसह विविध विभागांना निधी देण्याचे काम करण्यात येत आहे..त्यासाठी केंद्राकडूनही मदत देण्यात येत आहे. त्यांच्याकडे २९ हजार ७८१ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेवरील उत्तरात दिली..सभागृहात बहुमताने पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली. ते म्हणाले, ''डिसेंबर २०२५ मध्ये ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी नऊ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतूद केली. केंद्राकडून पाच हजार ६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे..ते कर्ज बिनव्याजी असून ५० वर्षांत फेडायचे आहे. यापूर्वी ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या येईल असे वाटले नाही. मात्र, प्रथम ३३ हजार कोटी आणि नंतर ११ हजार कोटी रुपये असे एकूण ४४ हजार कोटी रुपये दिले. त्यामुळे हा आकडा फुगलेला दिसतो.''.राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून केंद्राकडे पहिला अहवाल २७ नोव्हेंबर आणि दुसरा अहवाल १ डिसेंबर रोजी पाठवला. त्यानंतर केंद्रीय पथकाने धाराशिव, अहल्यानगर, बीडसह अन्य एक अशा चार जिल्ह्याचा दौरा केला. आता १४ आणि १५ डिसेंबरला केंद्रीय पथक पाहणीसाठी येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली..CM Devendra Fadnavis : विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य; विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखविण्याचे आवाहन.आर्थिक शिस्त महत्त्वाचीवर्षअखेर खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी फी, राज्य उत्पादन शुल्क, राज्य वस्तू आणि सेवा कर यातून वाढ अपेक्षित आहे. त्यातून तूट कमी होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त पालनाची परंपरा आहे. महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवून महसुली तूट कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची ग्वाही अजित पवार यांनी दिली..