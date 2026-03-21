महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या पुढील अध्यक्ष कोण? दोन दमदार महिला नेत्यांची नावे समोर, नव्या चेहऱ्यांबाबत मोठी माहिती समोर

अशोक खरात प्रकरणाच्या संदर्भात रूपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. फसवणूक करणारा अशोक खरातला महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर अशोक खरातची अनेक गैरकृत्ये उघडकीस आली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांचा खरातसोबतचा एक फोटो आणि त्या त्याच्या पायांची पूजा करत असल्याचा एक व्हिडिओ समोर आल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. अखेर त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे राजीनामा सोपवला आहे. यानंतर आता महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या पुढील अध्यक्ष कोण होणार? असा सवाल उपस्थित झाला होता. यानंतर आता यासाठी २ नावे चर्चेत आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात आता खळबळ उडाली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रूपाली चाकणकर यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिल्याची बातमी समोर आली होती. त्यानंतर चाकणकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली आणि याच भेटीदरम्यान त्यांनी राजीनामा दिला. चाकणकर यांनी आपला राजीनामा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सादर केला. रुपाली चाकणकर यांनी यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांना पत्र लिहून त्या फसव्या बाबावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यानंतर आता महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या पुढील अध्यक्षाच्या नावाची चर्चा होत आहे. यात दोन नावे पुढे आली आहेत..Sunil Tatkare Viral Photo Controversy : रुपाली चाकणकरांनंतर आता सुनील तटकरेंही गोत्यात? 'त्या' फोटोने वाढवलं टेन्शन! भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण भोवणार?.महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी वैशाली नागवडे आणि प्रतिभा शिंदे या दोघींची नावे समोर आली आहे. हे चेहरे नेमके कोण आहेत? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यांच्याबाबत माहिती समोर आली आहे. वैशाली नागवडे आणि प्रतिभा शिंदे या राष्ट्रवादीच्या नेत्या आहेत. पक्षामध्ये ही दोन्ही नावे चर्चेत राहिली आहेत. वैशाली नागवडे या महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एक खंबीर नेत्या आहेत. त्या प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यात सक्रिय आहेत..वैशाली नागवडे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या पुणे जिल्हाध्यक्षा म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या अत्यंत विश्वासू मानले जाते. राज्य दूध महासंघाच्या (महानंद) अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी राहू-खामगाव गटाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मे २०२२ मध्ये पुण्यात एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करताना भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला होता. .रुपाली चाकणकरांची चौकशी होणार? राजीनाम्यानंतर पक्षाकडूनही कारवाईचे संकेत, अडचणी वाढण्याची शक्यता.या घटनेचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. पोलिसांनी भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतरही त्यांनी शरद पवार यांच्याशी आपली निष्ठा कायम ठेवली आहे. गॅस दरवाढ, महिला सुरक्षा आणि स्थानिक विकास कामांवर त्या सातत्याने आक्रमकपणे आपली मते मांडत असतात. तर प्रतिभा शिंदेही राष्ट्रवादीमधील नेत्या आहेत. त्याच्याबाबतही माहिती समोर आली आहे. .आदिवासी नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये काँग्रेसचा राजीनामा देऊन अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षात प्रवेश केला आहे. १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जळगाव येथे आयोजित 'समृद्ध खान्देश निराधार मेळाव्यात' अजित पवार यांच्या उपस्थितीत त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) प्रदेश प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती.काँग्रेसमध्ये आपला आवाज दाबला जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी चालणारा पक्ष म्हणून त्यांनी राष्ट्रवादीची निवड केल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रवेशाला जळगावमधील काही स्थानिक राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. मात्र अजित पवारांनी तो विरोध फेटाळून लावत त्यांना पक्षात स्थान दिले. प्रतिभा शिंदे या 'लोक संघर्ष मोर्चा' या संघटनेच्या माध्यमातून सातपुडा पट्ट्यातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळापासून लढत आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी अनेक जनआंदोलनांचे नेतृत्व केले आहे.