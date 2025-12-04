Chandrashekhar Bawankule : नाना पटोलेंना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते

नागपूर - राज्यातील काही नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. आयोगाच्या या भूमिकेशी राज्य शासन असहमत असल्याचे मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. .निवडणुका पुढे ढकलू नयेत म्हणून शासनाने आयोगाशी चार वेळा पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, नाना पटोले निवडणूक आयोगाच्या घोळासाठी शासनाला जबाबदार धरत आहेत. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारणच दिसते, अशी टीका त्यांनी केली.निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वच पक्षांचे नेते नाराजी व्यक्त करत आहेत. आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलू नयेत, ही आमची ठाम भूमिका आहे. आम्ही सरकार म्हणून आमचे धोरण स्पष्ट केले. आयोगाची भूमिका चुकीची असल्याचेही त्यांनी सांगितले..अतिवृष्टीग्रस्तांना केंद्राकडून मदत मिळण्याबाबत ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचे पथक नुकसानीची पाहणी करून गेले आहे. राज्य सरकार प्रस्ताव पाठवते आणि केंद्र सरकार त्याचा अंतिम निर्णय करते. त्यानंतर अंतिम गोषवारा तयार होतो. हा गोषवारा लवकरच अंतिम होईल आणि राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.कामठी नगरपरिषदेची निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीबाबत बावनकुळे म्हणाले की, न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. न्यायालयच यावर अंतिम निर्णय देईल..स्थानिक निवडणुकीत काही ठिकाणी महायुतीमध्ये नाराजीची प्रकरणे झाली असली तरी त्याचा महायुतीच्या एकूण घडामोडींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. स्थानिक स्तरावर झालेल्या नाराजीचे पडसाद महायुतीच्या स्थैर्यावर पडणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेला २ तारखेचा अल्टीमेटम हा फक्त स्थानिक निवडणुकांच्या संदर्भात होता, राज्यातील महायुतीबाबत नव्हता, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.