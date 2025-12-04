महाराष्ट्र बातम्या

Chandrashekhar Bawankule : नाना पटोलेंना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते

राज्यातील काही नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.
chandrashekhar bawankule and nana patole

chandrashekhar bawankule and nana patole

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - राज्यातील काही नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. आयोगाच्या या भूमिकेशी राज्य शासन असहमत असल्याचे मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Nagpur
election
Election Commission
Decision
Nana Patole
Postpond
chandrashekhar bawankule
Accused
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com