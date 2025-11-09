महाराष्ट्र बातम्या

School Bus Accident: नंदुरबारमध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली; १ विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अनेक जखमी

Devgoi Ghat School Bus Accident: नंदुरबारमध्ये भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे.स्कूल बस दीडशे फूट खोल दरीत कोसळून अपघात झाला आहे. या घटनेत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहे.
Devgoi Ghat School Bus Accident

Vrushal Karmarkar
Updated on

नंदुरबारमधून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. नंदुरबारच्या देवगोई घाटात स्कूल बस दरीत कोसळून मोठा अपघात झाला आहे. या अपघातात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक विद्यार्थ्यांसह चालक गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.

