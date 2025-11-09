School Bus Accident: नंदुरबारमध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली; १ विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अनेक जखमी

नंदुरबारमधून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. नंदुरबारच्या देवगोई घाटात स्कूल बस दरीत कोसळून मोठा अपघात झाला आहे. या अपघातात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक विद्यार्थ्यांसह चालक गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सातपुड्यातील देवगोई घाट परिसरात स्कूल बसचा भीषण अपघात झाला आहे. विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी स्कूलबस थेट शंभर ते दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली. खोल दरीत कोसळलेल्या बसमध्ये दबल्याने एका विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तर या अपघातग्रस्त स्कूल बसमध्ये अंदाजे २० ते ३० विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळाली आहे. .मूळ ओबीसींनाच तिकीट, भाजपसोबत जायचं नाही; स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत शरद पवारांनी दिल्या सूचना .या बसमधील अन्य विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. ही बस मोलगी गावाहून अक्कलकुवाच्या दिशेने विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होती. यावेळीत आम्लीबारी घाटात हा अपघात झाला आहे. बस शंभर ते दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली. यामुळे बसचा चक्काचूर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. जखमींना तातडीने अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .घटना घडताच त्याची माहिती पोलिसांना आणि स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आली आहे. यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना घटनेची माहिती देण्यात येत आहे. घटना घडताच खळबळ उडाली आहे. तसेच हा अपघात नेमका कसा झाला, हे अद्याप समजू शकले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.