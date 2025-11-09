Narayan Rane : दोन्ही शिवसेना युतीला राणेंचा विरोध, शिंदे गटाशी संबंध तोडण्याचा इशारा

कणकवली (जि.सिंधुदुर्ग) : ‘‘पालिका निवडणुकीत दोन्ही शिवसेनेत युती झाली तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील संबंध आम्ही तोडून टाकू,’’ असा इशारा खासदार नारायण राणे यांनी शनिवारी येथे दिला. .भाजप-शिवसेना युती व्हावी, असे माझे मत आहे. एक-दोन दिवसांत निर्णय होईल. मी असेपर्यंत राणे कुटुंबात वाद होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘लोकसभा, विधानसभा निवडणूक युती म्हणून लढवली, तर मग आता असे काय झाले की, स्वबळावर निवडणूक लढवावी असे काही नेत्यांना वाटत आहे. कुणाला तरी स्वबळावर निवडणूक लढवावी, असे वाटते, म्हणून स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या जाणार नाहीत..महायुती झाली पाहिजे, या नारायण राणे यांच्या भूमिकेशी सहमत आहे. युती होणार असेल तर मी मिठाचा खडा पडू देणार नाही. युती झाली नाही तर ‘शिंदे शिवसेना’ म्हणून आम्ही स्वतंत्र लढून जिल्ह्यात भगवा फडकवू.- उदय सामंत, उद्योगमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.