Narayan Rane : दोन्ही शिवसेना युतीला राणेंचा विरोध, शिंदे गटाशी संबंध तोडण्याचा इशारा

Raane's Ultimatum on Shiv Sena Alliance : "पालिका निवडणुकीत दोन्ही शिवसेनेत युती झाल्यास शिंदे गटाशी संबंध तोडू," कणकवलीतून खासदार नारायण राणेंचा थेट इशारा; भाजप-शिंदे युती व्हावी, राणे कुटुंबात वाद होऊ देणार नाही, असे मत व्यक्त.
कणकवली (जि.सिंधुदुर्ग) : ‘‘पालिका निवडणुकीत दोन्ही शिवसेनेत युती झाली तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी रत्‍नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील संबंध आम्ही तोडून टाकू,’’ असा इशारा खासदार नारायण राणे यांनी शनिवारी येथे दिला.

