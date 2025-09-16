MyModiStory कशी झाली होती फडणवीस आणि मोदींची पहिली भेट? कार्यक्रम आयोजक ते मुख्यमंत्री...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस उद्या, 17 सप्टेंबर रोजी साजरा होत आहे. या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर #MyModiStory अंतर्गत पंतप्रधान मोदींसोबतच्या पहिल्या भेटीची आठवण शेअर केली आहे. या भेटीने फडणवीसांवर कायमस्वरूपी छाप सोडली, जी त्यांनी एका भावनिक व्हिडिओद्वारे व्यक्त केली आहे..नागपुरातील पहिली भेटफडणवीस यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबाग येथील अभ्यास वर्गात नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा नागपुरात आले होते. त्या वेळी फडणवीस हे नागपूरचे महापौर आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. सर्व अतिथींसाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती, आणि विश्रामगृह देखील तयार ठेवण्यात आले होते.मोदी यांनी रेशीमबाग येथे आल्यानंतर सर्वप्रथम डॉ. हेडगेवार यांच्या स्मारकाला अभिवादन केले. त्यानंतर, फडणवीस यांनी त्यांना विश्रामगृहात थांबण्याबाबत विचारले असता, मोदींनी सर्वांना आश्चर्यचकित करत सांगितले की, ते संघ कार्यकर्त्यांसाठी असलेल्या रेशीमबागेतील छोट्या खोलीत राहणार आहेत. या साधेपणाने फडणवीस यांच्यावर खोल परिणाम केला..मोदींचा साधेपणा आणि नेतृत्वाची शैलीफडणवीस यांनी सांगितले की, या भेटीत त्यांना मोदींच्या साधेपणाबरोबरच त्यांचे नेतृत्वाचे गुणही दिसले. कार्यक्रमादरम्यान, मोदींनी प्रत्येक तपशीलावर बारकाईने लक्ष दिले आणि सर्व सहभागींची काळजी घेतली. “मोदीजींचा साधेपणा आणि संघ परंपरेशी असलेली त्यांची निष्ठा मला खूप प्रभावित करणारी होती,” असे फडणवीस म्हणाले. “लक्झरीपेक्षा साधेपणा आणि दर्जापेक्षा सेवेला प्राधान्य देणारा नेता मी त्यांच्यात पाहिला.”.#MyModiStory: भाजप नेत्यांचा उत्साहपंतप्रधान मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सोशल मीडियावर #MyModiStory मोहिमेला सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत अनेक नेते आपल्या अनुभवांचे व्हिडिओ शेअर करत आहेत. फडणवीस यांचा हा व्हिडिओही याच मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेद्वारे मोदींच्या नेतृत्वाचे आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले जात आहे..CM Devendra Fadnavis : संशोधनासाठी स्वातंत्र्य गरजेचे, देवेंद्र फडणवीस; ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार २०२५’ सोहळा.मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभावनरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही प्रशंसनीय ठरले आहे. त्यांच्या साधेपणाने आणि कार्यक्षमतेने अनेकांना प्रेरणा मिळाली आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, “मोदीजींच्या नेतृत्वाने मला आणि अनेकांना नव्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची प्रेरणा दिली आहे.” त्यांच्या या आठवणीने नागपूरकरांनाही आपल्या शहराशी असलेल्या मोदींच्या नात्याचा अभिमान वाटतो..वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव17 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस देशभरात उत्साहाने साजरा होणार आहे. या निमित्ताने भाजप कार्यकर्त्यांकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरही #HappyBirthdayModi आणि #MyModiStory ट्रेंड होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी आपल्या व्हिडिओद्वारे केवळ आठवण शेअर केली नाही, तर मोदींच्या नेतृत्वाला एक अनोखी मानवंदना दिली आहे.नागपूरचे नाते आणि प्रेरणानागपूर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे नाते अतूट आहे. या शहरात मोदींसारख्या नेत्यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली आणि त्यांचे साधेपणाचे धडे याच भूमीतून घेतले. फडणवीस यांच्या या आठवणीने नागपूरच्या या ऐतिहासिक नात्याला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला आहे..CM Devendra Fadnavis : पाच लाखांवरील उपचारांसाठी निधी; उपचारांची संख्या दोन हजारांवर वाढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.