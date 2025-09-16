महाराष्ट्र बातम्या

#MyModiStory कशी झाली होती फडणवीस आणि मोदींची पहिली भेट? कार्यक्रम आयोजक ते मुख्यमंत्री...

Devendra Fadnavis Shares Inspiring First Meeting With PM Modi on His 75th Birthday | मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त नागपुरातील पहिल्या भेटीची आठवण सांगितली; साधेपणा आणि संघ परंपरेचा प्रभाव.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis narrates his first meeting with Prime Minister Narendra Modi in Nagpur, highlighting Modi’s simplicity and leadership style.

Sandip Kapde
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस उद्या, 17 सप्टेंबर रोजी साजरा होत आहे. या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर #MyModiStory अंतर्गत पंतप्रधान मोदींसोबतच्या पहिल्या भेटीची आठवण शेअर केली आहे. या भेटीने फडणवीसांवर कायमस्वरूपी छाप सोडली, जी त्यांनी एका भावनिक व्हिडिओद्वारे व्यक्त केली आहे.

Devendra Fadnavis
Narendra Modi
Shri Modi's Birthday Celebration
#MyModiStory campaign

