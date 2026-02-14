Narhari Zirwal : पीएने लाच घेण्यास सांगितल्याचा आरोप, मंत्री नरहरी झिरवाळ सकाळपासून 'नॉट रिचेबल; राज्याच्या राजकारणात खळबळ!

महाराष्ट्र बातम्या

esakal

Shubham Banubakode
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात मोठी कारवाई केली असून एका क्लर्कला अटक करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान त्याने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या खासगी पीएने लाच घेण्यास सांगितल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या आरोपानंतर आता मंत्री नरहरी झिरवाळ आज सकाळपासून 'नॉट रिचेबल' असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

