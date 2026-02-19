Narhari Zirwal clerk action : नरहरी झिरवळ यांच्या खात्यातील लिपिकावर कारवाई; चौकशी अहवाल येईपर्यंत खाजगी सचिवांचा कार्यभार थांबवला

Clerk suspended Maharashtra : अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालयीन कार्यालयात कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक राजू संपत ढेरिंगे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याने मंत्रालयीन स्तरावर खळबळ उडाली आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली..या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत संबंधित बाबींची जबाबदारी व कार्यपद्धतीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत डॉ. रामदास गाडे हे खाजगी सचिव पदाचा कार्यभार पाहणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..'साहेब निघून गेले तर…'Narhari Zirwal यांच्या कार्यालयातील लाचखोरीचा video viral.हा आदेश १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून संबंधित विभागाला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात नरहरी झिरवळ यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे समजते. दरम्यान, या कारवाईमुळे मंत्रालयात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून चौकशी अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.