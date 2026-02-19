महाराष्ट्र बातम्या

Narhari Zirwal clerk action : नरहरी झिरवळ यांच्या खात्यातील लिपिकावर कारवाई; चौकशी अहवाल येईपर्यंत खाजगी सचिवांचा कार्यभार थांबवला

Narhari Zirwal office inquiry : नरहरी झिरवळ यांच्या खात्यातील एका लिपिकावर कारवाई करण्यात आली असून चौकशी अहवाल सादर होईपर्यंत खाजगी सचिवांचा कार्यभार थांबवण्यात आला आहे.
Narhari Zirwal clerk action news

Narhari Zirwal clerk action news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Clerk suspended Maharashtra : अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालयीन कार्यालयात कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक राजू संपत ढेरिंगे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याने मंत्रालयीन स्तरावर खळबळ उडाली आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
maharashtra
narhari zirwal
Mantralay
government employees
Narhari Zirwal statement

Related Stories

No stories found.