मुंबई : नाशिक पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसनं अधिकृत उमेदवारी दिलेली असतानाही अर्ज न भरल्यानं सुधीर तांबे यांच्यावर पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. कारण तांबे पिता-पुत्राच्या खेळीमुळं काँग्रेसची मोठी नाचक्की झाली आहे. यामुळं अहमदनगरच्या राजकारणात दोन कुटुंबांमधील नवा संघर्ष पहायला मिळणार आहे. (Nashik Graduates Constituency Eection action will be taken against Sudhir Tambe)

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले बाळासाहेब थोरात नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसचा प्रमुख चेहरा आहेत. यापार्श्वभूमीवर बाळासाहेब थोरात यांची इच्छा डावलून तांबे पिता-पुत्रांनी पक्षाला अंधारात ठेवलं असं बोललं जात आहे. त्यामुळं सुधीर तांबे यांच्या फॉर्म न भरण्याच्या कृतीवर पक्षीय शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सत्यजीत तांबेंनी काय केलीए खेळी?

ज्या पद्धतीनं नाशिकच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत कौटुंबित संघर्ष दिसून येतो. सत्यजीत तांबे हे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. २०१४ ला त्यांनी विधानसभेची निवडणूकही लढवली होती, यात ते पराभूत झाले होते. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीसाठी त्यांच्यापुढील सर्वात महत्वाचा प्रश्न होता तो म्हणजे मतदारसंघ. त्यांना स्वतःसाठी मतदारसंघ मिळत नव्हता.

संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात निवडून येतात, त्यामुळं ते जे उमेदवार देणार तोच निवडून येतो. त्यामुळं ही सगळी खेळी महत्वाची आहे. या खेळात तांबे पिता-पुत्रांनी बाळासाहेब थोरातांना अंधारात ठेवलं, त्यामुळं काँग्रेसची जाहीर नाचक्की झालेली आहे. काँघ्रेसचे अधिकृत एबी फॉर्म असला तरी सुधीर तांबेंनी फॉर्म भरला नाही. दुसरीकडे सत्यजीत तांबे यांनी अपक्ष फॉर्म भरला असला तरी मी काँग्रेसचाच कार्यकर्ता असल्याचं म्हटलं आहे, यावरुन त्यांनी भविष्यातील आपले सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत. मुळात पक्षाच्या चिन्हावरचा उमेदवार निवडून येणं सहज शक्य असताना याच कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीनं फॉर्म भरल्यानं पक्षशिस्तीचा भंग झाला आहे.

सुधीर तांबे कोण आहेत?

सुधीर तांबे यांनी आत्तापर्यंत तीन वेळा काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली आहे. यंदा ते चौथ्यांदा निवडणूक लढवणार होते. पण पक्षानं अधिकृत उमेदवारी देऊनही त्यांनी वरिष्ठांना न कळवताच परस्पर अर्ज न भरण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाला न विचारताच त्यांनी मुलासाठी आपली उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळं आता तांबे यांच्यावर कडक कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे.