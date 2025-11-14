Nashik Leopard Attack VIDEO : नाशिकमध्ये भरवस्तीत बिबट्याचा धुमाकूळ! ; दोन नागरिकांसह वनविभागाचा कर्मचारी हल्ल्यात जखमी

leopard enter in nashik residential area : नाशिकच्या शहरातील कामगार नगरात आज दुपारी बिबट्या शिरल्याने एकच खळबळ उडाला. वन विभागाने या बिबट्याला पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बिबट्या शिरलेल्या परिसराच्या चहुबाजूनी वनविभागाने जाळ्या टाकल्या आहेत.
तर बिबट्या घरात शिरल्याने नागरिकांची पळापळ उडाली, शिवाय प्राप्त माहितीनुसार दोन नागरिकांसह वन विभागाचा एक कर्मचारी बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.
तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार एक बिबट्या पारिजात नगरमध्ये देखील शिरला असल्याची त्यांना माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांनी नागरिकांना बाहेर न पडता आणि गर्दी न करता शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.
बिबट्याला बेशुद्धीचे इंजेक्शन दिल्यावरही तो पाच ते दहा मिनिटे कुठंही पळू शकतो, अशावेळी हल्ला होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल अशी माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
