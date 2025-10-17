Local Body Elections : दिवाळीनंतर आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता : रवींद्र चव्हाण

नाशिक : ‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की महायुतीच्या स्वरूपात, याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील,’’ असे वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले..‘‘निवडणुकांचे वातावरण निर्माण झाले असून दिवाळीनंतर कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होऊ शकते. कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. पक्षाचा जो काही निर्णय असेल, तो प्रत्येक कार्यकर्ता शिस्तीने पाळेल,’’ असेही त्यांनी सांगितले..Pune News: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: बालभारती ते पौड फाटा रस्ता मार्ग मोकळा, पर्यावरण परवानगी बंधनकारक!".ते म्हणाले, निवडणूक स्वबळावर लढायच्या की महायुतीतून याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होईल. कार्यकर्त्यांची इच्छा, भावना आणि संघटनात्मक तयारी यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल.’’ मतदारयादी पारदर्शक असते. प्रत्येक उमेदवाराला आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असते. विरोधक मात्र ‘फेक नॅरेटिव्ह’ तयार करून जनतेत संभ्रम निर्माण करत आहेत. मतदार यादीबाबतचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.