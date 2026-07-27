घास हिरावून घेतोय निसर्ग! आपत्तींमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात, राज्यात ७५ लाख हेक्टर शेतीला फटका

गेल्या काही वर्षांत हवामानाचा लहरीपणा शेतकऱ्यांसाठी मोठं संकट ठरतो आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, तर कधी अवकाळी पाऊस, यामुळे पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे. राज्यसभेत केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे तब्बल १०३.२८ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र बाधित झालं आहे. विशेष म्हणजे, हा आकडा मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत आठपट अधिक आहे..सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये ९.३९ लाख हेक्टर, तर २०२४-२५ मध्ये १३.२० लाख हेक्टर शेतीक्षेत्रावर नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम झाला होता. मात्र २०२५-२६ मध्ये हा आकडा थेट १०३.२८ लाख हेक्टरवर पोहोचला आहे. यामुळे हवामान बदलाचा शेतीवर किती गंभीर परिणाम होतो आहे, हे स्पष्ट आहे..Ratnagiri Mangroves : कोकणाच्या ढालेला बळ! रत्नागिरी जिल्ह्यात २,८९८ हेक्टर खारफुटी कांदळवन विभागाकडे वर्ग.या यादीत महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य ठरलं आहे. राज्यातील तब्बल ७५.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालं आहे. त्यानंतर कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा क्रम लागतो. काही राज्यांकडून मात्र नुकसानाची माहिती उपलब्ध झालेली नाही..नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असून, त्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) मदत दिली जाते. मोठ्या संकटाच्या वेळी केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून अतिरिक्त सहाय्य करते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजनांद्वारेही नुकसानभरपाईची तरतूद आहे..तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदलाचा वेग असाच कायम राहिला तर भविष्यात अन्नसुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, हवामानानुसार शेती आणि प्रभावी पीक विमा या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करणे आता काळाची गरज बनली आहे..Jalna Farmers: फळबागांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल जिल्ह्यात ३९ हजार हेक्टरवर लागवड.२०२५-२६ मध्ये सर्वाधिक बाधित राज्येमहाराष्ट्र – ७५.४२ लाख हेक्टरकर्नाटक – १४.८१ लाख हेक्टरहरियाणा – ४.३२ लाख हेक्टरउत्तर प्रदेश – २.२२ लाख हेक्टरपंजाब – १.९३ लाख हेक्टरआंध्र प्रदेश – १.५१ लाख हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.