Navale bridge accident : चालत्या कारचे ब्रेक फेल झाले, तर या गोष्टी त्वरीत करा

What To Do When Car Brakes Will Fail : नुकताच नवले पुलावर झालेल्या भीषण अपघातात ब्रेक फेल झाल्यामुळे साधरण एकाच वेळी ४५ गाड्यांचा अपघात झाला. ब्रेक फेल झाल्यामुळे हायवेवर अनेकदा अपघात होताना दिसतात. कधी गाड्या पलटतात, तर कधी डिव्हायडर फोडून दुसऱ्या गाड्यांवर आदळतात अशा घटना अनेकदा ऐकायला मिळतात.

पण असा ब्रेक फेल झाल्यावर नेमकं काय करावं आणि काय करू नये हे माहित असणं आवश्यक आहे. यामुळे आपण मोठं नुकसान टाळू शकतो.

ब्रेक फेल झाल्यावर काय करू नये

रिव्हर्स गेयर चुकूनही वापरू नका. मागून येणाऱ्या गाड्यांशी अपघाताची शक्यता असते.

कार न्युट्रलवर आणू नका, त्यामुळे कार वरचा कंट्रोल गमवला जातो.

हायस्पीडमध्ये एकदम बँडब्रेक लावू नका. जास्त वेगात हँडब्रेक लावल्याने मागचे व्हील्स लॉक होतात आणि कार उलटण्याची शक्याता असते.

ही काळजी घ्या