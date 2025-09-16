महाराष्ट्र बातम्या

Navgaon ZP School: गरीब विद्यार्थ्यांची शाळा झाली नरकयात्रा... शौचालय बंद, इमारत ढासळलेली, मुंबईजवळ ही परिस्थिती तर...?

Navgaon ZP School Students Suffer Due to Lack of Toilets and Basic Facilities | नवगांव जिल्हा परिषद शाळेची दयनीय अवस्था; नादुरुस्त शौचालयांमुळे मुले उघड्यावर शौचास, शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव.
Navgaon ZP School

Navgaon ZP School

Sandip Kapde
मुंबई: कल्याणपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नवगांव जिल्हा परिषद शाळेतील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुपारच्या मधल्या सुट्टीत शौचासाठी उघड्यावर जावे लागते किंवा घरी परतावे लागते. 1984 मध्ये स्थापन झालेली ही शाळा आज ढासळलेल्या इमारती आणि नादुरुस्त शौचालयांमुळे चर्चेत आहे. येथील मूलभूत सुविधांचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि शिक्षणाला बाधा आणत आहे. या 39 वर्षे जुन्या शाळेत आसपासच्या गावांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात.

