Navgaon ZP School: गरीब विद्यार्थ्यांची शाळा झाली नरकयात्रा... शौचालय बंद, इमारत ढासळलेली, मुंबईजवळ ही परिस्थिती तर...?

मुंबई: कल्याणपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नवगांव जिल्हा परिषद शाळेतील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुपारच्या मधल्या सुट्टीत शौचासाठी उघड्यावर जावे लागते किंवा घरी परतावे लागते. 1984 मध्ये स्थापन झालेली ही शाळा आज ढासळलेल्या इमारती आणि नादुरुस्त शौचालयांमुळे चर्चेत आहे. येथील मूलभूत सुविधांचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि शिक्षणाला बाधा आणत आहे. या 39 वर्षे जुन्या शाळेत आसपासच्या गावांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात..शाळेची दयनीय अवस्थाशिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) च्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात नवगांव शाळेत 21 विद्यार्थ्यांची नोंद होती. मात्र, सध्या केवळ 16 विद्यार्थी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. शाळेची इमारत जीर्ण झाली असून, शौचालये पूर्णपणे नादुरुस्त आहेत. पिण्याच्या पाण्याची नळ कोरडी पडली आहेत, तर भिंतींचा रंग उडाला आहे. कंपाउंड भिंत नसल्याने आणि योग्य रस्त्याच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना धोका आहे..सोशल मीडियावर मुद्दा चर्चेतमहाराष्ट्र राज्य काँग्रेस कमिटीचे माजी प्रवक्ते आणि वकील धनंजय जुन्नरकर यांनी शाळेच्या दयनीय अवस्थेचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत हा मुद्दा उजेडात आणला. "आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी परिसरातून जाताना शाळेची ही अवस्था पाहिली आणि मला फोटो पाठवले," जुन्नरकर यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले. "मी तात्काळ हा मुद्दा जिल्हा परिषदेकडे उपस्थित केला." त्यांनी पुढे सांगितले की, स्थानिकांनी शाळेची आणखी भयावह परिस्थिती सांगितली. भिंतींचा रंग उडणे, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि घाणेरडे, नादुरुस्त शौचालये.."जेव्हा सरकार शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याबाबत बोलते, तेव्हा मुंबईजवळील ही परिस्थिती आहे. या गरीब मुलांचे कोण विचार करणार?" असा प्रश्न जुन्नरकर यांनी उपस्थित केला. शौचालयांच्या दुरवस्थेमुळे विद्यार्थी त्यांचा वापर टाळतात, तर रस्ता आणि कंपाउंड भिंतीच्या अभावामुळे त्यांच्यासमोरील धोके वाढले आहेत..प्रशासनाची प्रतिक्रियासोशल मीडियावर झालेल्या टीकेनंतर ठाणे जिल्हा परिषदेने या समस्येची दखल घेतली. शिक्षण अधिकारी बाळासाभे राखे यांनी सांगितले, "आमच्या टीमने शाळेला भेट दिली. एक वर्गखोली आणि शौचालये खराब अवस्थेत आहेत. दुरुस्तीचे काम सुरू झाले आहे."जुन्नरकर यांनी परिसरातील इतर जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करण्याची योजना जाहीर केली आहे, जेणेकरून ग्रामीण शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांची खरी परिस्थिती समोर येईल. "हा केवळ एका शाळेचा प्रश्न नाही. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा अशाच अवस्थेत आहेत," त्यांनी ठामपणे सांगितले.