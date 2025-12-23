महाराष्ट्र बातम्या

Navneet Rana : मौलानाला चार बायका १९ मुलं, आता हिंदूंनीही ४ मुलं जन्माला घाला; भाजप नेत्या नवनीत राणांचं खळबळजनक विधान

Navneet Rana Sparks Controversy : नवनीत राणा यांनी मुलं जन्माला घालण्याबाबत धक्कादायक विधान केलं आहे. या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

एक मौलाना आपल्याला १९ मुलं असल्याचं गर्वाने सांगतो आहे, त्यामुळे आता हिंदूंनाही किमान चार मुलं जन्माला घालावी, असं विधान माजी खासदार तथा भाजपाच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी केलं आहे. आज अमरावतीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमरावतीचं राजकारण पुन्हा तापेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

