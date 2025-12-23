Navneet Rana : मौलानाला चार बायका १९ मुलं, आता हिंदूंनीही ४ मुलं जन्माला घाला; भाजप नेत्या नवनीत राणांचं खळबळजनक विधान

एक मौलाना आपल्याला १९ मुलं असल्याचं गर्वाने सांगतो आहे, त्यामुळे आता हिंदूंनाही किमान चार मुलं जन्माला घालावी, असं विधान माजी खासदार तथा भाजपाच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी केलं आहे. आज अमरावतीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमरावतीचं राजकारण पुन्हा तापेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .नवनीत राणा म्हणाल्या की, मौलाना सय्यद कादरी यांनी त्यांना 4 बायका आहे आणि 19 मुलं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांचा हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचा आहे. ते लोकं मोठ्या संख्येने मुलं जन्माला घालत आहे. तर मग हिंदूंनी एका मुलावर संतुष्ट का व्हावं? त्यामुळे हिंदूंनी आता किमान चार मुलं जन्माला घातली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप बॅनरची चर्चा! वरकरणी महायुती, आतुन मात्र सत्तासंघर्ष.पुढे बोलताना त्यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि मनसेच्या युतीबाबतही भाष्य केलं. मजबुरीचं नाव जनाब उद्धव ठाकरे झाले आहे. नगरपरिषद नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी बाहेर निघाले नाही, त्यांच्यासोबत कोणीही आलं तरी, त्यांची परिस्थिती तशीच राहणार आहे. त्यांच्यासाठी नगरपरिषद नगरपंचायतच्या निवडणुकीपेक्षा वाईट निकाल मुंबईमध्ये राहणार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. तसेच मुंबईत महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..Karad Politics:'भाजपचे फलक अशोकराव थोरातांच्या छबीविना': मलकापूरला उमेदवारीवरून अंतर्गत नाराजी नाट्य; भूमिकेबाबत उत्सुकता ! .दरम्यान, नवनीत राणा यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या एकत्र येण्याच्या चर्चांवरही प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते आहेत. अजित दादा शरद पवार यांच्या परिवाचा भाग आहेत. अजित पवार यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की मला बीजेपी सोबत जायला शरद पवार यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे दोन पवार एकत्र होत असतील तर चांगलंच आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.