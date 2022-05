By

मातोश्रीवर हनुमान चालिसा पठण करण्याच्या मुद्द्यावरून एकमेकांवर टीकेची तोफ डागणारे संजय राऊत आणि राणा दाम्पत्य लेहमध्ये वेगळ्याच मूडमध्ये दिसले. मुंबईत पक्क्या वैऱ्यांसारखे वागणारे लेहमध्ये मात्र एकमेकांशी मैत्र सांभाळताना दिसले. त्यांचे हे फोटोही व्हायरल होत होते. दरम्यान, या फोटोंवर तर्कवितर्कांना उधाण आलेलं असतानाच दोघांनीही याविषयी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Talks between Sanjay raut and navneet rana in Leh)

संजय राऊतांशी सगळं मागचं विसरून तुम्ही कसं काय बोललात, अशा आशयाचा प्रश्न आज माध्यमांनी दिल्लीमध्ये नवनीत राणांना विचारला. त्याबद्दल बोलताना राणा म्हणाल्या की, माझी लढाई, माझे विचार महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आहेत. राऊत आले म्हणून मी जायचं नाही, हे मी करणार नाही. माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे, मी ती पार पाडण्यासाठी, समंजसपणा दाखवला आणि तशीच वागले. मी संजय राऊतांशी बोलले, याचा अर्थ माझी लढाई संपली असं नाहीये. मी त्यांच्यावर पूर्वी जी टीका केली, त्यांच्याविषयी जे काही आधी बोलले, ते माझं मत तसंच आहे.

लेह भेटीत राऊतांशी काय बोलणं झालं हे सांगताना नवनीत राणा म्हणतात की, मी त्यांच्या बैठकीपुरती बोलले, हे माझं प्रोफेशनलिझम. माझ्यावर अत्याचार झाले आहेत, त्यांच्यावर नाहीत. महाराष्ट्राची संस्कृती आणि समंजसपणा आम्ही जपला आहे, त्यांनी नाही. ते महाराष्ट्राच्या विकासात अडथळे आणत आहेत. मी त्यांना सांगितलं की, मला एका मुलीने विचारलं की बाईला कोणी पुढे काय येऊ देत नाही? त्यांना डॉमिनेट का करतात, तर मी तिला म्हणाले की, बाई मी पुढे आलेच ना. मला एकटीला पाहून मला त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. मला जेलमध्ये टाकणारे इथेच बसलेत. हा किस्सा ऐकल्यावर त्यावर संजय राऊतांकडे काहीच उत्तर नव्हतं.